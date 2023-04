Julio César Chávez Jr. “quiso matar a su papá”, la leyenda del boxeo Julio César Chávez, tras haberlo anexado para ayudarlo con sus problemas de adicciones en el pasado.

Julio César Chávez Jr. habló sobre las dificultades que atravesó en su rehabilitación de las drogas con Marco Antonio Barrera en el podcast “Un Round Más” el pasado miércoles 12 de abril.

El hijo de Julio César Chávez confesó que tuvo pensamientos negativos hacia su padre, pues jamás imaginó que llegaría a un lugar tan ‘poco agradable’ como un anexo.

“Estuve un año en el lugar donde estuvo mi papá, un año anexado, tuve un proceso, un tratamiento y pues me cayó como balde de agua helada porque nunca pensé estar en un lugar así”, comentó.

“Pero siempre he pensado que las cosas hay que tomarlas para algo bueno, al principio decía está bien gacho esta madre,cuando salga voy a matar a mi papá, a todos los que me metieron aquí”, finalizó el Junior.

Julio César Chávez Jr. pensó que había muerto mientras se rehabilitaba

Julio César Chávez Jr. relató para el podcast de Marco Antonio Barrera, cómo llegó a pensar mientras se rehabilitaba que ya había muerto y se encontraba penando.

“Lo más difícil es también estar encerrado, pensaba ‘a lo mejor ya estoy muerto, y no me he dado cuenta’, te juro que llegué a pensar que estaba en el purgatorio”, explicó.

“Es algo increíble, no te puedes imaginar, llega un momento en que te cuestionas si mereces esto, pero no, aquí sigo todavía”, señaló Julio.

Del mismo modo, Chávez Jr. dejó en claro que su intención es regresar al boxeo profesional para retomar su carrera como pugilista y enmendar todo lo que hizo mal en su momento.

Julio César Chávez Jr. (AP Images)

Julio César Chávez Jr.: Récord como profesional

Victorias: 56

Empates: 1

Derrotas: 6

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok