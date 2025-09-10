Si quieres ir al Wired Summit 2025, te decimos cuándo y dónde será el esperado evento por los amantes de la tecnología.

Por cuarta ocasión, se organizará en CDMX el Wired Summit powered by Nissan y con la colaboración de Airbnb.

¿Cuándo es el Wired Summit 2025?

El Wired Summit 2025, evento que presenta al público conferencias y exposiciones sobre las últimas tendencias de tecnología, será el jueves 18 de septiembre.

Para este año, el tema del Wired Summit serán las “Big Questions”. Algunos de los oradores confirmados son los siguientes:

Alejandra Ríos de Shark Tank, conferencista e inversionista

Adrés Neshudo y Jimmy Álvares de Pongámoslo a Prueba y fundadores de Revo

Juan Lombana, experto en IA y creador de Mercatitlan

Leyendas Legendarias, podcast líder en español

Olallo Rubio, CEO de Convoy y director de cine

Jesus Charles, Director de Operaciones de Naves Espaciales en Firefly

Jenny Larios, Emprendedora en Residencia en el Martin Trust Center para el Emprendimiento de MIT

Ángel Terral, Director General de Airbnb en México, Centroamérica y El Caribe

Frida Ruh, especialista en IA y prospectiva

Steven Levy, editor-at-large Wired

Soledad Antelada, asesora de seguridad, oficina del CISO, Google Cloud

Aníbal Abarca, CEO y Cofounder de Neuroforce

Dr. José Luis Contreras-Vidal, neuroingeniero y director del BRAIN Center de la Universidad de Houston

Wired Summit 2025 (WIRED en español / Facebook)

¿Dónde será el Wired Summit 2025?

El Wired Summit 2025 será en Expo Santa Fe de CDMX, cuya dirección es:

Av. Santa Fe 270, Santa Fe, Zedec Santa Fe, Álvaro Obregón, 01210, Ciudad de México.

Precio y qué incluyen los boletos para el Wired Summit 2025

El Wired Summit 2025 tendrá en esta ocasión dos tipos de boletos que son la entrada Gold y Platinum y Sus precios son:

Boleto Gold Wired Summit 2025: Mil 800 pesos

Boleto Platinum Wired Summit 2025: 3 mil 500 pesos

En el caso del boleto Gold, este incluye los siguientes beneficios:

Acceso Zona General

Acceso a Conferencias

Por su parte, el boleto Premium te da esto:

Acceso Zona Vip

Asiento en fila preferencial

Sesiones privadas

Certificación de participación

Comida tipo buffet

Early access a conferencias

Los boletos se podrán comprar en la página web de Wired Summit 2025.