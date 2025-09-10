Si quieres ir al Wired Summit 2025, te decimos cuándo y dónde será el esperado evento por los amantes de la tecnología.
Por cuarta ocasión, se organizará en CDMX el Wired Summit powered by Nissan y con la colaboración de Airbnb.
¿Cuándo es el Wired Summit 2025?
El Wired Summit 2025, evento que presenta al público conferencias y exposiciones sobre las últimas tendencias de tecnología, será el jueves 18 de septiembre.
Para este año, el tema del Wired Summit serán las “Big Questions”. Algunos de los oradores confirmados son los siguientes:
- Alejandra Ríos de Shark Tank, conferencista e inversionista
- Adrés Neshudo y Jimmy Álvares de Pongámoslo a Prueba y fundadores de Revo
- Juan Lombana, experto en IA y creador de Mercatitlan
- Leyendas Legendarias, podcast líder en español
- Olallo Rubio, CEO de Convoy y director de cine
- Jesus Charles, Director de Operaciones de Naves Espaciales en Firefly
- Jenny Larios, Emprendedora en Residencia en el Martin Trust Center para el Emprendimiento de MIT
- Ángel Terral, Director General de Airbnb en México, Centroamérica y El Caribe
- Frida Ruh, especialista en IA y prospectiva
- Steven Levy, editor-at-large Wired
- Soledad Antelada, asesora de seguridad, oficina del CISO, Google Cloud
- Aníbal Abarca, CEO y Cofounder de Neuroforce
- Dr. José Luis Contreras-Vidal, neuroingeniero y director del BRAIN Center de la Universidad de Houston
¿Dónde será el Wired Summit 2025?
El Wired Summit 2025 será en Expo Santa Fe de CDMX, cuya dirección es:
Av. Santa Fe 270, Santa Fe, Zedec Santa Fe, Álvaro Obregón, 01210, Ciudad de México.
Precio y qué incluyen los boletos para el Wired Summit 2025
El Wired Summit 2025 tendrá en esta ocasión dos tipos de boletos que son la entrada Gold y Platinum y Sus precios son:
- Boleto Gold Wired Summit 2025: Mil 800 pesos
- Boleto Platinum Wired Summit 2025: 3 mil 500 pesos
En el caso del boleto Gold, este incluye los siguientes beneficios:
- Acceso Zona General
- Acceso a Conferencias
Por su parte, el boleto Premium te da esto:
- Acceso Zona Vip
- Asiento en fila preferencial
- Sesiones privadas
- Certificación de participación
- Comida tipo buffet
- Early access a conferencias
Los boletos se podrán comprar en la página web de Wired Summit 2025.