WhatsApp Plus es una aplicación no oficial del servicio de mensajería, la cual ofrece algunos extras interesantes a la app de Meta.

Por ejemplo, WhatsApp Plus permite enviar más tipos de archivos, videos más largos y personalizar toda la interfaz de usuario.

Sin embargo, tiene graves problemas, pues al no ser un desarrollo oficial, no cuenta con todo el soporte de Meta.

Esto no sólo es peligroso para el usuario, también para todos sus contactos; esto al ser un servicio que permite la comunicación entre dos o más partes.

Si ves que uno de tus contactos envía archivos diferentes a los tradicionales, de mayor tamaño, o tiene una interfaz diferente, es posible que use WhatsApp Plus.

Por ello aquí te vamos a dar las 6 razones por las que no debes de chatear con quien use WhatsApp Plus:

WhatsApp Plus no borra mensajes WhatsApp Plus no tiene cifrado WhatsApp Plus no tiene “ver una sola vez” WhatsApp Plus puede ser hackeada fácilmente WhatsApp Plus tiene muchos errores WhatsApp Plus se actualiza de manera diferente

WhatsApp Plus no borra mensajes

WhatsApp Plus no borra mensajes, esto significa que si te equivocas y envías un mensaje o archivo erróneo, no lo podrás borrar de la conversación.

No importa que tú estés usando la versión oficial de WhatsApp; aunque lo borres en tu cuenta, el mensaje o archivo se mantendrá en la de la otra persona.

Lo cual podría afectarte en el futuro de cosas que prefieras mantener en privado.

Mensajes eliminados de WhatsApp (WhatsApp )

WhatsApp Plus no tiene “ver una sola vez”

Siguiendo con la idea anterior, WhatsApp Plus no tiene “ver una sola vez”; no existe la posibilidad de tener mensajes o archivos temporales.

Todo lo que compartas en el chat se mantendrá hasta que la otra persona decida eliminar mensajes, imágenes, videos o toda la conversación .

Mucha gente prefiere que información sensible sólo se pueda ver en una ocasión, para evitar problemas futuros; sin embargo, en WhatsApp Plus no se puede hacer eso.

Mensajes WhatsApp (Alicia Christin Gerald / Unsplash )

WhatsApp Plus no tiene cifrado

El problema de que no haya manera de borrar cosas se debe a WhatsApp Plus no tiene cifrado.

A diferencia de la aplicación de Meta, todas las conversaciones en WhatsApp Plus están abiertas, lo que se presta a filtraciones o espionaje.

Nada de lo que compartas con una persona que use WhatsApp Plus estará protegido, ante un posible ataque.

Whatsapp limitará el reenvío de mensajes (ITECHirfan / Pixabay)

WhatsApp Plus puede ser hackeada fácilmente

Lo anterior se agrava cuando te das cuenta que WhatsApp Plus puede ser hackeada fácilmente.

Debido a que no cuenta con cifrado, cualquiera con un mínimo conocimiento de informática puede vulnerar la aplicación.

Lo peor es que tú no te darás cuenta, pues aunque tú uses la versión oficial, la fuga de información se dará del lado de la persona que use WhatsApp Plus.

WhatsApp Logo (Pixabay)

WhatsApp Plus tiene muchos errores

Otra cosa a tener en cuenta es que WhatsApp Plus tiene muchos errores, lo que puede afectar la dinámica en una conversación.

El soporte entre la versión oficial y esta no es igual; aunque tú envíes mensajes o archivos de manera normal, la otra persona podría no recibirlos o descargarlos.

Además de experimentar lag, haciendo que la comunicación se vea cortada en más de una ocasión.

Esta fue la cantidad de mensajes enviados en WhatsApp por el fin de año (Alfredo Rivera / Pixabay)

WhatsApp Plus se actualiza de manera diferente

Lo anterior se debe a que WhatsApp Plus se actualiza de manera diferente; lo que significa que nunca tendrán las mismas versiones.

Elementos que tú tengas en WhatsApp, sobretodo de rendimiento, no aplicarán a WhatsApp Plus y a la inversa.

Siendo la aplicación independiente la que siempre estará en desventaja; incluso habrá ocasiones en que no puedas chatear, porque las cuentas no tienen la misma actualización.