Este miércoles 15 de octubre, los usuarios en redes sociales han reportado una caída en la aplicación de DiDi.

Esta caída de la app de DiDi habría comenzado en las primeras horas de este miércoles 15 de octubre, entre las 6 y 8 de la mañana.

¿Qué servicios fallan en la app de DiDi hoy?

Este 15 de octubre se reportó una caída en los servicios de DiDi; especialmente en su aplicación en México.

De momento no se han revelado las razones por las cuáles la aplicación de DiDi pudo haber fallado en México.

DiDi reporta una caída en su app de México este 15 de octubre (Downdetector)

No obstante, los usuarios han reportado fallas en los siguientes servicios de DiDi:

Transporte

Comida a domicilio

Además se reveló que la app de DiDi en México no podía conectarse al servidor, haciendo imposible enlazar los datos del usuario a su red.

Pues a muchos de los que intentaron hacer uso de los servicios de DiDi, la app les arrojaba el siguiente mensaje:

Se registra una caída en la app de DiDi en México (DiDi)

Y como efecto instantáneo de la caída de la aplicación de DiDi en México este 15 de octubre, también se reportaron una alza en los precios de Uber, competencia directa de esta app.

El reporte de la caída en la aplicación de DiDi, aparentemente está afectando a varias ciudades del país.