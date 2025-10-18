Si tuviste problemas con tus redes sociales, se debe a la caída de X hoy 17 de octubre; alrededor de las 6:00 p.m., Twitter comenzó a fallar.

Hay que señalar que la caída de X hoy 17 de octubre no fue generalizada como con otros servicios, todo indica que solo afectó a algunos usuarios de Twitter.

Caída de X hoy 17 de octubre (Especial)

Caída de X hoy 17 de octubre afectó principalmente a la aplicación

De acuerdo con los reportes, la caída de X hoy 17 de octubre se dio principalmente la aplicación de Twitter, aunque no la tiró como tal.

Durante la caída de X hoy 17 de octubre sí podías entrar a la aplicación sin problemas, el problema venía del hecho que no cargaba el timeline de Twitter.

Igualmente tardaba mucho en publicar; desde mensajes sencillos con puro texto, hasta más complejos con videos o varias imágenes.

En algunas ocasiones se quedaba cargando y no volvía a responder; incluso si se actualizaba o se cerraba la aplicación, esta se mantenía sin funcionar del todo.

También hubo quien reportó que no podía iniciar sesión de manera normal; aunque fueron pocos usuarios los que mencionaron esto.

Hay que aclara que si accedías a Twitter desde el navegador de internet, los fallos eran menores a lo aquí señalado, siendo inconvenientes solo de la aplicación.

X Logo (X )

Caída de X hoy 17 de octubre no afectó a todos

La caída de X hoy 17 de octubre no fue un problema para todos los usuarios; las fallas fluctuaban entre persona y persona.

Mientras que para algunos la caída de X hoy 17 de octubre fue total, para otros esta nunca ocurrió, pudiendo entrar tanto en la aplicación como en el portal.

Pudiendo iniciar sesión, ver todo el timeline e incluso publicando sin problemas mensajes, videos e imágenes; además de poder mandar mensajes directos sin problemas.