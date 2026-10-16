Las acciones de Tesla (TSLA) han experimentado una fuerte volatilidad en el mercado bursátil tras la presentación de Elon Musk de su esperado superdeportivo Roadster de segunda generación.

Las acciones de Tesla registraron un incremento cercano al 5% tras la revelación pública, esto fue impulsado por las espectaculares demostraciones de aceleración y su sistema de “vuelo limitado” con propulsores de gas frío.

Sin embargo, las acciones comenzaron a ceder terreno cayendo en el clásico fenómeno de Wall Street de “comprar con el rumor y vender con la noticia”.

Las acciones de Tesla en la bolsa han experimentado una fuerte volatilidad tras la presentación del nuevo Roadster

La reacción de las acciones de Tesla (TSLA) ante la presentación del nuevo Roadster ha seguido un patrón de fuerte volatilidad inicial en el premercado seguida de un repliegue durante la sesión bursátil regular.

Tesla presenta su nuevo Roadster y sus acciones reaccionan en bolsa (Cortesía )

Tras el evento de presentación en vivo celebrado en Texas, los títulos de Tesla reaccionaron con alzas de entre 3.2% y casi un 5%, llegando a cotizar en un rango de $362 a $371 USD.

Una vez iniciadas las operaciones normales en Wall Street, la acción no logró sostener las ganancias y cayó entre un -0.4% y un -1.5% (operando alrededor de los $356 a $362 USD).

Pese a las espectaculares demostraciones técnicas (aceleración de 0 a 60 mph en 0.81 segundos y maniobras de vuelo de corto alcance mediante propulsores de gas frío), el mercado reaccionó con escepticismo por varias razones:

Retraso de la producción masiva a 2028: Elon Musk confirmó que la fabricación en serie comenzará en 2028, acumulando más de una década de aplazamientos desde su anuncio original en 2017.

Vehículo de nicho sin impacto inmediato en ganancias: Al tratarse de un modelo de ultralujo y bajo volumen (con estimaciones de menos de 2,000 entregas anuales), tanto analistas como el propio Elon Musk reconocieron que no modificará masivamente la facturación ni las ganancias a corto plazo.

Trabas legales y regulatorias: Funciones extremas como el paquete de propulsores Rocket no están homologadas para circular legalmente en vías públicas.

Presión en el negocio automotriz principal: La atención de los inversionistas sigue puesta en las presiones sobre el margen bruto (que descendió al 16.8%), la baja en ventas globales y el próximo reporte trimestral de resultados.

¿Cuáles son las expectativas financieras para el reporte trimestral de Tesla?

Para el reporte trimestral de Tesla (3T), programado para presentarse el 21 de octubre tras el cierre del mercado, se proyecta que la compañía reporte ingresos por $27,920 millones de dólares.

La previsión se ubica en $0.46 dólares por acción. Cabe destacar que las estimaciones de utilidad fueron recortadas un 17.84% por los analistas en los últimos 90 días debido a la cautela sobre la rentabilidad del periodo.

Se anticipa que el flujo de caja libre podría mantenerse en terreno negativo por segundo trimestre consecutivo debido a los elevados niveles de inversión.

Tesla destina un gasto de capital considerable hacia inteligencia artificial, robótica (el robot humanoide Optimus) y el proyecto de conducción autónoma (Robotaxi).

Wall Street evaluará si el crecimiento en la división de almacenamiento de energía y los servicios digitales muestra suficiente fuerza para compensar el menor margen operativo en la venta de vehículos eléctricos.