La ciudad de Austin, en Estados Unidos, será la primera en la que operará Cybercab, el servicio de robotaxi sin conductor que impulsa Tesla de Elon Musk.

De acuerdo con lo informado por medios locales, el proyecto de robotaxis sin conductor de la firma de Elon Musk, iniciará operaciones con 45 unidades que ya están registradas ante las autoridades.

Cabe destacar que el servicio de Cybercab se trata de la nueva maniobra de Tesla para revitalizar sus ventas ante la caída que se ha registrado a lo largo de los últimos meses.

Unidad Cybercab de Tesla (CC BY-SA 4.0)

Tesla estrena Cybercab, su servicio de robotaxis sin conductor en Austin, Texas

El jueves 3 de septiembre de 2026, arrancó formalmente la circulación comercial del Cybercab en la ciudad de Austin, el servicio de robotaxis sin conductor de la empresa Tesla.

El inicio de operaciones del proyecto se dio luego de que se concretaron los permisos requeridos ante el Departamento de Vehículos Motorizados del estado de Texas.

Sobre el arranque del proyecto, Tesla explicó que se inicia con una flota de 45 unidades autónomas, las cuales tienen la tecnología necesaria y validada para operar sin chofer en el estado.

Unidad Cybercab de Tesla (CC BY-SA 4.0)

Las unidades asignadas circularán bajo un esquema geofence dentro de zonas urbanas específicas, permitiendo a los usuarios solicitar traslados mediante una plataforma digital exclusiva.

Los robotaxis carecen de volante y pedales, pues basan su navegación en un sistema integral de cámaras con inteligencia artificial capaz de responder dinámicamente al tráfico de las avenidas.

La puesta en marcha en Austin consolida el primer paso operativo de Tesla dentro de un mercado donde competidores como Waymo mantienen despliegues comerciales activos en Estados Unidos.

Cybercab, el proyecto que busca revitalizar Tesla

El proyecto Cybercab de Tesla se lanzó con un objetivo específico: revertir la caída cercana al 21% acumulada en las acciones que se ha concretado a lo largo de este 2026.

Ante el periodo más flojo en ventas de vehículos eléctricos desde 2019, Cybercab nació como una plataforma de nueva generación proyectada para reducir a la mitad los costos de producción.

Tesla (Prometheus/Unsplash )

La meta apunta a transformar la empresa en una firma de robótica e inteligencia artificial, compitiendo directamente en un mercado estadounidense proyectado en 48 mil millones de dólares.

Sin embargo, el éxito de la estrategia dependerá del costo unitario por vehículo que busca superar la eficiencia de rivales como Waymo que ya tiene el control del sector.