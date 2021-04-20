El magnate Elon Musk aún tenía una sorpresa más para quienes presenciaron la introducción del Tesla Semi, el nuevo camión eléctrico de la compañía, pues del interior de su remolque surgió otro vehículo casi al final de la presentación: un flamante Roadster de color rojo.

El nuevo Roadster tiene una capacidad para cuatro pasajeros y una autonomía récord de hasta 1,000 kilómetros por carga , lo que también le permitirá pasar de 0 a 100 km/h en 1.9 segundos, alcanzando una velocidad máxima sobre 400 km/h.

El también fundador de SpaceX señaló que la fabricación de las primeras mil unidades iniciará en 2019, con un costo inicial de 4.7 millones de pesos (250 mil dólares), aunque los vehículos serán entregados un año después y los siguientes modelos reducirán su precio.

Algunos analistas han comenzado a cuestionarse sobre las desiciones de Musk, quien aún tiene que resolver los “cuellos de botella” para iniciar la producción masiva del sedán Model 3 anunciado en julio pasado, considerando que los nuevos vehículos son una costosa distracción para la compañía.

Con información de Reuters.