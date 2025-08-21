La usuaria, de nombre Daniela, publicó una serie de fotografías en TikTok para localizar a su padre.

Sin esperarlo, días después, internautas ayudarían con su paradero; convirtiéndose en una historia conmovedora.

Daniela compartió su historia en TikTok, subiendo fotografías de su padre junto a su madre, cuando ambos eran jóvenes.

En 1992, el padre, quien se dedicaba a viajar constantemente y por la falta de comunicación de ese entonces, no se enteró que su pareja estaba esperando una niña.

Por lo que continuó realizando sus viajes de rutina, esperanzado de reencontrarse con la madre de su bebé, aunque él no supiera de la noticia:

“Deseo que tu vida esté llena de felicidad y que recuerde sólo una cosa: que estás dentro de mi corazón. Adiós” Padre de Daniela

La madre de Daniela, debido al miedo, decide mudarse a otro país, un lugar totalmente diferente del que el padre tenía conocimiento:

“Ella necesitaba procesar todo eso, su decisión fue 'Me voy para Medellín, yo creo que tengo mejores oportunidades allá'. Cuando mi papá vuelve a Buenaventura, no la encuentra (...) No sabe cómo dar con ella (...)" danielavelasque95

Es así, Daniela nace en Medellín, con una nueva familia; con su madre y con un amoroso padre adoptivo.

Encuentra a su padre después de 32 años tras pedir ayuda en TikTok

Daniela decidió aventurarse a utilizar las redes sociales, -específicamente TikTok- para localizar a su padre, sin esperanza de que aquello traería resultados.

Pues, cuando la chica cumplió los 17 años, conoció la historia de su padre biológico; un momento que la marcó, decidiendo poner manos a la obra para encontrarlo; sin embargo, sin obtener resultados:

“Hizo todo lo posible por encontrarlo, en silencio.” danielavelasque95

A principios de agosto de 2025, Juanita -usuaria en TikTok de Grecia- ayudó a Daniela a la búsqueda, utilizando la aplicación Lenso IA; la cual, respaldada por las imágenes publicadas por la joven, ayudó a realizar una búsqueda facial por internet.

Con esa foto, pudieron dar paso a enfocar su búsqueda en cada vez un número más reducido de personas que coincidieran con los rasgos faciales.

Finalmente, días después de búsqueda, encontraron el perfil de Facebook de su padre.

Sin embargo, para evitar malos entendidos, Daniela prefirió ser cuidadosa y precavida; por lo que, gracias a su red de apoyo, consiguió ponerse en contacto con uno de los sobrinos de su padre.

Esto ayudó a que aquel sobrino pudiera contactarse con su tío (padre de Daniela), y platicarle lo acontecido.

Finalmente, tras días de haber iniciado la búsqueda en redes sociales, su padre se comunicó con Daniela mediante un mensaje en Instagram:

“Hermoso cariño, no encuentro las palabras para hablar; desde el momento en que mi sobrino me informó de tu existencia, las lágrimas han estado fluyendo sin parar. Tu presencia me hizo retroceder en el tiempo y me recordó a esa maravillosa criatura que amaba más que a nada en este mundo, tu inolvidable madre. Todavía escucho las canciones que ella me dedicó y siempre la recuerdo con inmenso amor. Y ahora tú, una nueva criatura que viniste a reavivar los recuerdos del ayer. Te amo tanto y no puedo esperar para conocerte en persona; por ahora, tal vez en cámara, pero pronto nos conoceremos en persona. Con todo mi amor y muchos besos.” Padre de Daniela

Daniela confesó que durante estos días, ambos han estado hablando de manera continua, donde su padre ha conocido a su familia y a su pareja.

Sin embargo, su madre aún no tiene conocimiento de este reencuentro; por lo que la joven continuará actualizando su historia desde su cuenta de TikTok.