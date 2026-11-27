La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos autorizó a SpaceX el lanzamiento de un millón de satélites destinados a crear centros de datos de inteligencia artificial en el espacio.

Denominado como proyecto Starmind, SpaceX busca procesar volúmenes masivos de datos para satisfacer la demanda de inteligencia artificial, a pesar de protestas de astrónomos.

SpaceX (Eric Gay / AP)

SpaceX prepara una constelación de satélites de inteligencia artificial

La intención de SpaceX con el lanzamiento de satélites de inteligencia artificial, es crear una constelación como tal dedicada a este tipo de software.

Los satélites de IA operarán mediante energía solar constante en órbita heliosíncrona, lo que significa que nunca se descargarían.

Alcanzando una eficiencia energética hasta ocho veces superior a la de las instalaciones en la Tierra y minimizando el impacto ambiental terrestre.

La estrategia de SpaceX contempla reducir los costos de lanzamiento con su cohete Starship y equipar los satélites con procesadores Vera Rubin desarrollados junto a Nvidia.

Según las condiciones fijadas por la FCC, la compañía deberá iniciar la colocación en órbita a más tardar en noviembre de 2033.

Mientras que la constelación deberá de estar al 10% para 2035 y alcanzar el 50% en noviembre de 2038.

SpaceX (AFP)

Astrónomos están en contra de los satélites de inteligencia artificial de SpaceX

A pesar del entusiasmo de SpaceX por los satélites de inteligencia artificial, la Sociedad Astronómica Estadounidense manifestó su rechazo y consternación ante el fallo regulatorio.

Astrónomos advierten que la presencia de los satélites de inteligencia artificial de SpaceX en órbita perjudicarán severamente la observación del cielo nocturno.

Provocando de paso el atraso y ostracismo de décadas de inversión pública en la investigación astronómica.

Asimismo, expertos independientes destacan serios desafíos técnicos no resueltos, como la protección de los procesadores frente a los elevados niveles de radiación.

Sin olvidar los giros de temperatura extrema y el peligro que representan los residuos espaciales y micrometeoritos.

A ello se suman las objeciones de competidores como Amazon, que dudan de la viabilidad de concretar una constelación de tal escala.