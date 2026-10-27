Apple lanzó este 26 de octubre de 2026 la actualización iOS 27.2 con la que se introduce una gran novedad para el mercado hispanoparlante, pues ahora Siri AI ya habla español.

Al respecto, Apple confirmó que con la más reciente actualización se incorpora una herramienta de inteligencia artificial conversacional con la que se mejora la experiencia de los usuarios.

No obstante, el lanzamiento de iOS 27.2 de Apple que llega con Siri AI en español enfrenta desafíos regulatorios en el territorio europeo debido a las normativas de competencia digital.

Siri (Especial.)

Actualización iOS 27.2 de Apple llega con Siri AI en español

Apple liberó oficialmente la versión iOS 27.2, que introduce el esperado soporte para Siri AI en idioma español con capacidades conversacionales optimizadas para usuarios internacionales.

La actualización incorpora mejoras funcionales de alta demanda, destacando la creación de perfiles independientes en Apple TV y videollamadas grupales mediante la nueva función de FaceTime dual.

De la misma forma, se dio a conocer que iOS 27.2 actualiza elementos visuales de Apple Music, rediseña la aplicación de juegos y optimiza las automatizaciones para cerraduras inteligentes en el hogar.

Siri (Especial)

Para utilizar estas nuevas capacidades conversacionales de Siri AI en español, los usuarios deben verificar que su equipo cuente con el procesador adecuado y aceptar la descarga del sistema.

Cabe destacar que las restricciones regionales estipulan que la herramienta opera sin limitaciones fuera de la Unión Europea en modelos recientes de iPhone, iPad y computadoras Mac autorizadas.

iOS 27.2 de Apple enfrenta restricciones en Europa

Pese a las buenas noticias para el mercado hispanohablante por la introducción de Siri en español, la llegada de iOS 27.2 de Apple enfrentará un panorama de restricciones en Europa.

Sobre ello, se reporta que el despliegue de estas funciones inteligentes en el ecosistema móvil se encuentra condicionado por las estrictas leyes antimonopolio vigentes en la Unión Europea.

Por lo anterior, se impedirá temporalmente su habilitación en los teléfonos inteligentes comercializados en dicha región, a la espera de acuerdos normativos con las autoridades.

A pesar de estas limitaciones geográficas, Apple adelantó que ya trabaja en planes para incorporar nuevos idiomas al asistente durante los próximos meses de este mismo 2026.

De esa manera, espera consolidar así su estrategia global para llevar la inteligencia artificial conversacional a más comunidades lingüísticas conforme avancen las autorizaciones regulatorias locales.