Android Auto 15 con la nueva versión de Spotify, ya puede ser usada por algunas personas, pues la nueva actualización ha entrado en su fase beta en varias partes del mundo.

Si bien la actualización es alabada por varios detalles, Android Auto 15 se ha destacado principalmente por sus nuevas integraciones en Spotify.

Tablero automóvil (Especial)

¿Qué es Android Auto 15?

Android Auto 15 es la nueva actualización del sistema operativo para los centros de infoentretenimiento y tableros generales de diversos vehículos.

Dicha actualización aún no está liberada al 100%, pues Android Auto 15 apenas fue anunciada en un evento reciente de la empresa, no obstante ya ha podido ser probada durante su fase beta.

Esto mediante el programa de pruebas de la misma Android, donde elije a un grupo de personas para que den sus puntos de vista del software, para así arreglar ciertos inconvenientes para la versión comercial.

Entre otras cosas se destaca la interfaz Material 3 Expressive, que permite entre otras cosas, un mejor control del clima y el radio, además de tener nuevas integraciones en Spotify.

Además de contar con los primeros esbozos de lo que será la llegada de Gemini a los automóviles, siendo el un paso más para el uso de la inteligencia artificial de manera más general.

Vehículo con Android Auto (Especial)

¿Por qué Android Auto 15 cambiará a Spotify?

Si bien hay mucha expectativa con Android Auto 15, lo que más ha llamado la atención de los testers es la nueva interfaz de Spotify, la cual ven como revolucionaria.

Entre otras cosas, Android Auto 15 muestra a Spotify con una nueva función conocida como Jam, la cual permite que varios pasajeros y el conductor agreguen canciones a una lista de reproducción.

Además se cuenta con una mejor apariencia al momento de reproducir canciones con la plantilla Media Playback, con imágenes más grandes que muestras las melodías, caratula del disco e interprete.

Lo cual hace que la visualización sea más fácil, asimismo ofrece un mejor control de la música y facilita la vista del modo “Ahora Suena”.

De momento no hay fecha para el lanzamiento de Android Auto 15, pero se espera que sea lanzado antes de que finalice 2025.