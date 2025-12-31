Sedena comparte pack de stickers para WhatsApp para fin de año y aquí te decimos cómo conseguirlos.

La Secretaría de la Defensa Nacional quiso cerrar el 2025 con un pack de stickers para celebrar el Fin de Año y el Día de Reyes.

Así puedes obtener el pack de Stickers de la Sedena de Fin de Año

La Sedena compartió en redes sociales una agradable noticia, ya está disponible su pack de stickers de WhatsApp para celebrar el Año Nuevo y el Día de Reyes.

Para obtener este pack de stickers debes seguir estos pasos:

Ingresar al canal de Difusión de WhatsApp de la Sedena. Puedes encontrar el Link en sus redes sociales o buscar como Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí encontrarás todos los stickers que la Sedena ofrece para celebrar Año Nuevo y Día de Reyes. Solo debes presionar sobre el sticker de tu interés y presionar sobre “Añadir a favoritos” y listo, podrás utilizar los stickers de la Sedena.

Entre los stickers que ofrece la Sedena podrás encontrar muchos con la imagen de Arkadas, el perrito rescatista y otras que rinden homenaje a sus elementos.

El pack de Stickers de la Sedena han tenido gran aceptación y obtuvieron diversas reacciones entre los miembros de su canal de difusión.

Sedena comparte pack de stickers de Fin de Año y Día de Reyes (Canal de difusión de WhatsApp de la Sedena )

La Sedena desea un buen cierre e inicio de Año

La Secretaría de la Defensa Nacional compartió un video en redes sociales para desear un buen Fin de Año, así como un feliz inicio del 2026.

“En estas fechas de celebración y unión familiar, los integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, te deseamos felices fiestas y un próspero 2026“, compartieron en redes sociales.

La Sedena destacó la unión familiar y deseó en nombre de los elementos del Ejército, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional felices fiestas y un próspero 2026.