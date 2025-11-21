La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya lanzó su convocatoria 2026 para estudiar alguna de las carreras en el Colegio Militar, por lo que acá te contamos detalles como requisitos, fechas y más.

Convocatoria Sedena 2026: Checa los requisitos y fechas para el registro

De acuerdo con lo indicado en la convocatoria Sedena 2026, estos son los requisitos que deben cumplir los aspirantes para ser contemplados en el proceso de selección:

Edad mínima: 18 años cumplidos y máxima de 20 años cumplidos al momento del registro

Estatura mínima: 1.56 m para mujeres y 1.63 m para hombres.

Índice de masa corporal (IMC): mínimo 18 kg/m² y máximo 25 kg/m²

Certificado o constancia de bachillerato con promedio mínimo de 7.0

Nacionalidad: mexicana por nacimiento, sin otra nacionalidad

Escolaridad: bachillerato concluido o equivalente

CURP

Acta de nacimiento

Certificado de estudios

Solicitud de registro en línea firmada

Heroico Colegio Militar (Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro)

En lo que corresponde a la fecha en la que se llevará a cabo el registro en línea para cursar alguna de las carreras en el Colegio Militar, se informó que será del 15 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026.

Convocatoria Sedena 2026: Estas son las carreras disponibles

En caso de que estés interesado en participar en la convocatoria Sedena 2026, pero aún no sepas cuáles son las carreras que puedes cursar en Colegio Militar y el resto de instituciones de formación militar, se tratan de las siguientes:

Heroico Colegio Militar:

Licenciatura en Administración Militar

Licenciatura en Seguridad Pública

Colegio del Aire / Escuela Militar de Aviación

Licenciatura en Piloto Aviador Militar

Licenciatura en Administración Militar (orientada a la Fuerza Aérea)

Licenciatura en Seguridad Pública (orientada a la Fuerza Aérea)

Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional (UDEFAYGN)

Programas de formación integral en áreas militares, técnicas y de liderazgo, con duración de 4 años

Recuerda que todas las carreras que están disponibles para la Convocatoria Sedena 2026, tiene una duración mínima de 4 años en las que se brindará una formación académica, técnica y militar.

De la misma forma, tienes que saber que todos los gastos que corresponden a los estudios de cada elemento, son cubiertos por la SEDENA, es decir que se les paga alimentación, hospedaje, uniformes y materiales.