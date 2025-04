Se acerca el primer Simulacro Nacional 2025; esta es la fecha, horario y cómo va a sonar la alerta sísmica para que no se confunda con un sismo real.

A lo largo de 2025 se realizarán dos Simulacros Nacionales, ejercicios que se llevan a cabo para fomentar la cultura de la Protección Civil en la población y fortalecer las capacidades de reacción ante un temblor.

Como parte de estas medidas, el primer Simulacro Nacional 2025 está próximo a realizarse, en exactamente dos semanas y media.

¿Cuándo y a qué hora será el Simulacro Nacional 2025?

De acuerdo con el gobierno de México, el primer Simulacro Nacional 2025 se llevará a cabo el próximo martes 29 de abril.

La hora convocada para que suene la alerta sísmica en simulación a un sismo de magnitud 7.5, es a las 11:30 horas (tiempo de CDMX), horario en el que sonará en todos los altavoces instalados.

Para participar en el simulacro, el gobierno de México pidió a las instituciones públicas y privadas registras sus respectivos inmuebles en la plataforma digital del Simulacro Nacional 2025 a más tardar el lunes 28 de abril a las 23:59 horas.

El segundo Simulacro Nacional 2025 se realizará el 19 de septiembre, fecha conmemorativa al terremoto de 1985.

Simulacro Nacional 2025 (Protección Civil)

¿Cómo va a sonar la alerta del Simulacro Nacional 2025?

El sonido de la alarma del Simulacro Nacional 2025 será exactamente igual a la alerta sísmica que ya conocemos, seguida de la pronunciación de la frase “alerta sísmica”.

Se hace la aclaración para que la ciudadanía esté pendiente, y en el día y hora indicado no confunda el simulacro con un sismo real.

El sonido en los altavoces suele durar alrededor de un minuto, tiempo en el que se pide a la población evacuar sus hogares o lugares en los que se encuentren, siguiendo las instrucciones de Protección Civil: no corro, no grito y no empujo.

Desde 2024 se implementó también la llegada de la alerta sísmica a los celulares, y aunque en el Simulacro Nacional anterior no funcionó en su totalidad, se espera que en esta edición todos los habitantes de CDMX reciban el mensaje y sonido que incluye también la palabra “Simulacro”.