Nintendo confirmó un aumento de precio para el Nintendo Switch 2 en México a partir del 1 de septiembre de 2026.

“Como compartimos anteriormente, esto responde a diversos cambios en las condiciones del mercado, los cuales se espera que se extiendan a mediano y largo plazo”. Nintendo

La consola híbrida pasará de 13,599 a 13,999 pesos, como parte de un ajuste internacional que también impactará en Estados Unidos y otros mercados.

Aunque la compañía no detalló los factores específicos, señaló cambios en las condiciones del mercado.

Por ahora, aún es posible encontrar bundles y promociones de Nintendo Switch 2 por debajo de los 11,500 pesos, antes de que entre en vigor el nuevo precio.

¿Por qué subirá de precio el Nintendo Switch 2?

Nintendo explicó que el incremento a Nintendo Switch 2 responde a cambios en las condiciones del mercado, los cuales podrían mantenerse durante el mediano y largo plazo; la compañía no especificó qué factores concretos provocaron el aumento.

Nintendo anuncia aumento de precio para Switch 2 en México para septiembre 2026 (Nintendo )

La subida de precio de Nintendo Switch 2 forma parte de un ajuste internacional, pues en Estados Unidos, por ejemplo, el Nintendo Switch 2 pasará de 449.99 a 499.99 dólares, mientras que otros mercados también tendrán modificaciones.

La buena noticia es que todavía quedan algunas semanas para conseguir la consola al precio actual, y de acuerdo con precios registrados este 7 de agosto, algunas tiendas en México la ofrecen por debajo de los 10 mil pesos.

Además, existen paquetes que incluyen un juego digital como en Amazon México, por ejemplo, un bundle con Nintendo Switch 2 y un título a elegir se reporta en 11 mil 390 pesos, todavía por debajo de los 13 mil 999 pesos que costará únicamente la consola después del aumento.

Por ahora, el Nintendo Switch original mantendrá su precio en México, por lo que el aumento anunciado afecta específicamente al Switch 2.