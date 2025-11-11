El iPhone Pocket no se venderá en México por esta razón Apple no estaría tomando en cuenta a nuestro país para el lanzamiento de esta semana.

Apple anunció el lanzamiento del iPhone Pocket, una singular funda tejida 3D.

Confirman que el iPhone Pocket no se venderá en México

El iPhone Rocket nació de una colaboración entre la empresa de Issey Miyake y Apple.

Pese a que en México ha generado expectativas en los usuarios de iPhone, el producto se distribuirá a partir del viernes 14 de noviembre de 2025 solo en las Apple Store y apple.com de 8 países:

Francia China Italia Japón Singapur Corea del Sur Reino Unido Estados Unidos

Debido la venta limitada, nuestro país quedó fuera de la venta del iPhone Pocket.

iPhone Pocket (Apple)

Así se ve el nuevo iPhone Pocket

El iPhone Pocket es un trozo de tela tejida en 3D que cuenta con una estructura abierta inspirada en los pliegues de Iseey Miyake.

Se trata de una funda, confeccionada en Japón, que sirve con un bolsillo adicional que envuelve el iPhone por completo y también resguarda objetos personales.

Cuando el iPhone Pocket se estira, permite ver la pantalla del iPhone.

iPhone Pocket (Apple)

De acuerdo con Apple, su accesorio se puede usará en la mano, atado a los bolsos o cruzado.

Cuenta con versión en correa larga y corta; estos son sus colores disponibles:

Correa larga: Záfiro, canela y negro

Correa corta: Limón, mandarina, morado, rosa, pavo real, zafiro, canela y negro

En cuanto al precio del nuevo iPhone Pocket, esto costará la funda de Apple:

Correa larga: 2 mil 747.79 pesos

Correa corta: 4 mil 213.77 pesos