El Apple Event septiembre 2025 es uno de los más esperados por la compañía, los fans de la maraca e industrias de tecnología.

Y Tim Cook -de 64 años de edad- ya reveló la fecha, hora y canal para ver en YouTube el evento en vivo.

Apple (Apple Hub 'X' @theapplehub)

Esta es la fecha, hora y canal para ver Apple Event septiembre 2025

A través de su cuenta oficial en ‘X’, el CEO de Apple, Tim Cook, reveló que el Apple Event septiembre 2025 tendrá lugar el próximo:

Fecha: martes 9 de septiembre

Hora en México: 11:00 AM

Apple Event septiembre 2025 se llevará a cabo en el Apple Park, ubicado en Cupertino, en el estado de California, Estados Unidos.

Sin embargo, también podrás ver el evento en vivo a través del canal oficial en YouTube de Apple:

Durante el evento, Apple presenta sus principales novedades de hardware y software, así como los nuevos modelos de: i Phone, Apple Watch, AirPods, iPad o MacBook.

Las demostraciones de estos productos nos hablan de su rendimiento, la incorporación de la inteligencia artificial, así como de muchos otros avances en diseño.

Por lo que, además de ser una demostración de la compañía para los fans de la tecnología, el Apple Event septiembre 2025 marca los puntos de partida de otras industrias.

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025

¿Cuándo puedo adquirir los lanzamientos del Apple Event septiembre 2025?

A pesar de que en el Apple Event septiembre 2025 se comparten los próximos lanzamientos de la compañía, ya hay expectativas sobre los productos.

Y es que se espera que en el Apple Event septiembre 2025 se den a conocer los:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Otras de las novedades podrían ser las nuevas versiones del Apple Watch y los AirPods y los nuevos sistemas operativos que se estarán manejando.

Tras el Apple Event septiembre 2025, podrás adquirir los nuevos iPhones y demás de la compañía los días: