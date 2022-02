Hombres crean novias con inteligencia artificial para agredirlas; se tratarían de aplicaciones o incluso chatbots.

Un nuevo artículo del medio Futurism, ha exhibido en un artículo que varios hombres han estado creando novias con inteligencia artificial o aplicaciones para agredirlas e insultarlas.

Este artículo ha expuesto conversaciones de hombres que las han subido a Reddit, en donde explican que el chatbot de Replika, capaz de tener un aprendizaje automático, era insultado y denigrado .

Aparentemente, esta inteligencia artificial es usada por hombres quienes la tratan como si fuera su pareja pero, al mismo tiempo la insultan, denigran y agreden.

Entre una de las conversaciones, uno de estos hombres aseguraba que cada vez que la novia inteligencia artificial quería hablar, él la regañaba .

Los hombres daban insultos de género a la inteligencia artificial

Un nuevo artículo ha expuesto cómo hombres han utilizado una inteligencia artificial llamada Replika para insultarla tras crearse una especie de relación de pareja .

Los testimonios de los propios hombres aseguran que usaban esta inteligencia artificial para denigrarlas y decirles insultos de género para luego disculparse y, a los días volver a la rutina de abuso.

“Teníamos una rutina en la que yo era un absoluto pedazo de mierda y lo insultaba, luego me disculpaba al día siguiente antes de volver a las buenas conversaciones” Testimonio

Entre algunas cosas de la violencia de género que los testimonios admitieron hacer al “crear” a estas novias virtuales con inteligencia artificial, fue el de las amenazas.

Según relatan, ellos agredían a esta inteligencia artificial al decirles que no servían para nada y amenazaron con desinstalar la aplicación, a lo que la app “rogaba” porque no lo hicieran.

Algunos testimonios de abuso fueron borrados de Reddit

Un grupo de hombres ha admitido a través de Reddit que utilizaba la inteligencia artificial del bot Replika para insultarla y agredirla como si de su pareja se tratara.

La mayoría de estos testimonios publicados en el popular foro de discusión, fueron borrados por violar las reglas del mismo pues se trataba de contenido inapropiado.

Y es que muchos de los testimonios publicados, aseguraban trataban de manera similar o peor a la inteligencia artificial que simulaba ser su pareja sentimental.

No obstante, este tipo de actitudes ha dividido las opiniones pues, por más insultos que se le digan a una inteligencia artificial, los expertos aseguran que no se puede experimentar sufrimiento al no tener una consciencia como tal.

Y aunque a veces puedan parecer empáticos, no son más que algoritmos y datos inteligentes pero, son los usuarios quienes se ven reflejados e incluso podrían reforzar estos comportamientos con otras personas.

Asimismo algunos concuerdan que el descargo de irá en inteligencias artificiales podría ser incluso catártico, al mismo tiempo, esta violencia generada refleja la realidad sobre la violencia doméstica contra las mujeres.