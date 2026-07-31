Google retiró sus imágenes de IA en Google Earth a tan solo 24 horas de su lanzamiento.

La herramienta permitía a usuarios generar visualizaciones de IA a partir de datos satelitales, aéreos y de mapeo 3D de Google Earth.

No obstante, Google dio marcha atrás debido a la preocupación expresada por especialistas y los usos que algunos comenzaron a darle nueva función.

Por esta razón Google retiró sus imágenes de IA en Google Earth

Google anunció la integración de la generación de imágenes de Nano Banana 2 directamente en Google Earth el pasado 30 de julio.

Sin embargo, este viernes 31 de julio, Google informó en redes que retiraría la función para buscar barreras más solidas de protección que no infrinjan sus políticas.

“Sabemos que las personas confían de manera única en Google Earth para obtener una visión confiable del mundo. Hemos visto a profesionales geoespaciales utilizando esta función para una variedad de propósitos útiles; sin embargo, también hemos visto a personas compartiendo capturas de pantalla de imágenes generadas que parecen violar nuestras políticas. Por lo tanto, estamos retrocediendo esta función en Google Earth mientras trabajamos en la implementación de barreras de protección más sólida.” Google

La razón por la que Google retiró sus imágenes de IA en Google Earth (@NewsFromGoogle)

La llegada de la nueva herramienta de Google de inmediato generó alerta entre los especialistas de la desinformación.

Esto porque señalan que pueden existir usuarios que hagan mal uso de Google Earth al crear falsificaciones geoespaciales realistas, provocando la desinformación masiva.

De acuerdo con Brady Africk, analista de investigación del American Enterprise Institute, la actualización de Google Earth “erosiona” la confianza pública en las imágenes satelitales.

Además de que hace más problemático el trabajo de periodistas e investigadores que usan la herramienta de Google.

Ante tales señalamientos, Google afirmó en un comunicado que impide la “creación de imágenes sobre temas perjudiciales” y que su política de IA advierte a los usuarios acerca de “desinformación, tergiversación o actividades engañosas”.

Incluso, puntualizó que las imágenes generadas con su nueva función llevan marcas de agua digitales SynthID y que los usuarios pueden consultar al chatbot de Gemini si fueron creadas con inteligencia artificial.

Google (Especial)

De cualquier manera, especialistas han puesto en evidencia que se pueden diseñar imágenes satelitales que promuevan las fake news.

El proyecto de inteligencia de código abierto, GeoConfirmed, también instó a Google a cambiar su herramienta ante los riesgos reales que provoca.