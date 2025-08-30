Se acerca el 15 y 16 de septiembre, razón suficiente para mostrarte 10 fondos de pantalla patrios para smartphone, con lo que podrás personalizar tu teléfono.

Aunque estos fondos de pantalla patrios para smartphone tienen una misma temática, hay la suficiente variedad para que elijas el que más te guste.

10 diseños de fondos de pantalla patrios para smartphone

Aquí te dejamos los 10 diseños de fondos de pantalla patrios para smartphone, para que celebres estas fiestas de septiembre:

Fondo de pantalla patrio de muñeca Lele Fondo de pantalla patrio de sombreros y cactus Fondo de pantalla patrio de chiles y aguacates Fondo de pantalla patrio de lotería Fondo de pantalla patrio de de cactus Fondo de pantalla patrio de corazones Fondo de pantalla patrio de Hecha en México Fondo de pantalla patrio de elementos turísticos Fondo de pantalla patrio tradicional Fondo de pantalla patrio de nopales

Fondo de pantalla patrio de muñeca Lele

El primero que tenemos es el fondo de pantalla patrio de muñeca Lele.

Que trae a la mencionada muñeca, así como otros juguetes tradicionales mexicanos hechos de madera.

Fondo de pantalla patrio de muñeca Lele (Pinterest)

Fondo de pantalla patrio de sombreros y cactus

Luego está el fondo de pantalla patrio de sombreros y cactus, además de otras cosas representativas de México.

Pues es un collage de varios de estos elementos, que aunque estereotípicos, resaltan bastante en estos días.

Fondo de pantalla patrio de sombreros y cactus (Pinterest)

Fondo de pantalla patrio de chiles y aguacates

Después está el fondo de pantalla patrio de chiles y aguacates, que es muy parecido al anterior.

Ya que aunque trae muchas imágenes de chiles y aguacates, también vemos otras cosas como sombreros y guitarras.

Fondo de pantalla patrio de chiles y aguacates (Pinterest)

Fondo de pantalla patrio de lotería

Luego está el fondo de pantalla patrio de lotería, con varias imágenes de este tradicional juego de mesa.

Puedes ver que es la versión clásica del juego, con las cartas apiladas una encima de la otra.

Fondo de pantalla patrio de lotería (Pinterest)

Fondo de pantalla patrio de de cactus

Ahora tenemos el fondo de pantalla patrio de cactus, el cual muestra a estas plantas en un estilo bastante artístico.

Con colores brillantes y algunos nopales con sus tunas.

Fondo de pantalla patrio de de cactus (Pinterest)

Fondo de pantalla patrio de corazones

También está el fondo de pantalla patrio de corazones, al estilo de San Miguel de Allende.

Con la estética tradicional con la que puedes encontrar dichos corazones en el mencionado pueblo.

Fondo de pantalla patrio de corazones (Pinterest)

Fondo de pantalla patrio de Hecha en México

Luego está el fondo de pantalla patrio de Hecha en México, perfecto para nuestras amigas.

Presenta iconografía bastante representativa de México, sobre todo en cuestión de comida y golosinas.

Fondo de pantalla patrio de Hecha en México (Pinterest)

Fondo de pantalla patrio de elementos turísticos

También tenemos el fondo de pantalla patrio de elementos turísticos, que es parecido a los primeros que te mostramos.

Que muestra cosas identificadas principalmente por los turistas, como las pirámides o los ajolotes.

Fondo de pantalla patrio de elementos turísticos (Pinterest)

Fondo de pantalla patrio tradicional

Luego está el fondo de pantalla patrio tradicional, no tanto por los elementos que presenta, sino por su estética.

Debido a que cuenta con un estilo que recuerda a los antiguos carteles publicitarios e “historietas” de México.

Fondo de pantalla patrio tradicional (Pinterest)

Fondo de pantalla patrio de nopales

Finalmente está el fondo de pantalla patrio de nopales, porque no podían faltar en septiembre.

Además de las plantas, también trae la leyenda Hecha en México.