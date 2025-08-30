¿Quieres saber cómo hacer una guirnalda tricolor de papel? Te damos el paso a paso de la manualidad para las fiestas patrias.
Las guirnaldas son un elemento decorativo que no puede faltar este 15 de septiembre.
¿Qué materiales se necesitan para hacer una guirnalda tricolor de papel para las fiestas patrias?
Los materiales se necesitan para hacer una guirnalda tricolor de papel para las fiestas patrias, son estos:
- 5 pliegos de papel china verde
- 5 pliegos de papel china blanco
- 5 pliegos de papel china rojo
- Tijeras
- Silicón
- Cartulina o un folder
Toma en cuenta que el número de pliegos depende de qué tan largo quieras tu guirnalda.
En caso de que tengas pensado armar una fiesta para celebrar el Día de la Independencia de México, estas guirnaldas quedarán perfectas.
Lo mejor de todo es que no se requieren tantos materiales, ni invertir mucho presupuesto.
Paso a paso para hacer una guirnalda tricolor de papel en las fiestas patrias
Una vez que tengas los materiales para hacer una guirnalda tricolor para las fiestas patrias, es momento de poner manos a la obra.
El siguiente paso a paso que te compartimos es del canal de YouTube, Manualidades Miyaris:
- Toma un pliego de papel china rojo y dóblalo a la mitad
- Dobla nuevamente por la mitad el papel en dos ocasiones hasta que un rectángulo
- Corta con tijeras el doblez del papel para que te queden dos piezas, reserva una parte
- Vuelve a doblar una de las partes del papel china rojo por la mitad hasta formar un rectángulo
- Después, dobla otra vez formando un especie triángulo, al final de te debe quedar algo parecido a un ramo con el papel
- En la mitad de tu figura marca un pétalo y recorta
- Posteriormente, corta en la base de la figura un medio circulo y después el pico que queda
- Cuando desdobles tendrás una especie de flor con un círculo en el centro y también en los pétalos
- Siguiendo ese procedimiento corta todos los pliegos de papel que tengas para tu guirnalda; la primera figura que hiciste puede servirte de molde
- Traza dos tiras de cartulina o folder y pégalas con silicón en el centro de una flor, formando una cruz
- Coloca silicón en cada punta de la cruz de cartón y pega una de las flores que hiciste; te recomendamos empezar con el verde, seguir con el blanco y terminar con el rojo
- Realiza el mismo procedimiento alterando en un extremo sí y en uno no para pegar tus flores
- Cuando termines de pegar toas las flores, corta dos tiras de cartulina o folder y pégalas otras vez formando una cruz