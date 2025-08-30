¿Quieres saber cómo hacer una guirnalda tricolor de papel? Te damos el paso a paso de la manualidad para las fiestas patrias.

Las guirnaldas son un elemento decorativo que no puede faltar este 15 de septiembre.

¿Qué materiales se necesitan para hacer una guirnalda tricolor de papel para las fiestas patrias?

Los materiales se necesitan para hacer una guirnalda tricolor de papel para las fiestas patrias, son estos:

5 pliegos de papel china verde

5 pliegos de papel china blanco

5 pliegos de papel china rojo

Tijeras

Silicón

Cartulina o un folder

Guirnalda tricolor de papel para las fiestas patrias (Captura de Video)

Toma en cuenta que el número de pliegos depende de qué tan largo quieras tu guirnalda .

En caso de que tengas pensado armar una fiesta para celebrar el Día de la Independencia de México, estas guirnaldas quedarán perfectas.

Lo mejor de todo es que no se requieren tantos materiales, ni invertir mucho presupuesto.

Paso a paso para hacer una guirnalda tricolor de papel en las fiestas patrias

Una vez que tengas los materiales para hacer una guirnalda tricolor para las fiestas patrias, es momento de poner manos a la obra.

El siguiente paso a paso que te compartimos es del canal de YouTube, Manualidades Miyaris: