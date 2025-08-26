Te compartimos una bonitas plantillas de Muñeca Lele para imprimir y usar en las fiestas patrias del 15 de septiembre.

Los diseños que te recomendamos usar de la Muñeca Lele son estos:

Con vestido típico de Oaxaca Con vestido típico de Chiapas Con vestido típico de Colima Con vestido típico de Tabasco Con vestido típico de San Luis Potosí Con vestido típico de Campeche

Plantilla de Muñeca Lele recortable para imprimir: Con vestido típico de Oaxaca

Esta plantilla de Muñeca Lele recortable cuenta con ocho diseños de vestidos de México.

Uno de los que más destaca es el vestido típico de Oaxaca, específicamente, de Tehuana.

Plantilla de Muñeca Lele recortable (Pinterest)

Plantilla de Muñeca Lele recortable para imprimir: Con vestido típico de Chiapas

Esta plantilla es similar a la anterior, aunque tiene vestidos típicos de otros estados de México.

Un atuendo que destacamos de la plantilla de Muñeca Lele para recortar es el de Chiapas con sus flores coloridas.

Plantilla de Muñeca Lele recortable (Pinterest)

Plantilla de Muñeca Lele recortable para imprimir: Con vestido típico de Colima

Para estas fiestas patrias también hay plantillas de Muñeca Lele recortable con vestido típico de Colima, el cual es color rosa con detalles en blanco.

La imagen también cuenta con atuendos de Coahuila, Chiapas y Chihuahua.

Plantilla de Muñeca Lele recortable (Pinterest)

Plantilla de Muñeca Lele recortable para imprimir: Con vestido típico de Tabasco

Los vestidos típicos de Tabasco también son parte de las platillas de Muñeca Lele recortable para imprimir que te compartimos.

Cada uno de los diseños es perfecto para decorar en cualquiera de las fiestas patrias que tengas en puerta.

Plantilla de Muñeca Lele recortable (Pinterest)

Plantilla de Muñeca Lele recortable para imprimir: Con vestido típico de San Luis Potosí

Descarga y recorta esta plantilla de Muñeca Lele que tiene un vestido típico de San Luis Potosí.

La imagen presenta, además, tres muñecas con atuendos de Puebla, Querétaro y Quintana Roo.

Plantilla de Muñeca Lele recortable (Pinterest)

Plantilla de Muñeca Lele recortable para imprimir: Con vestido típico de Campeche

Cerramos este listado de plantillas de Muñeca Lele recortable para imprimir con un bonito diseño.

Se trata de una imagen que tiene vestido típico de Campeche, además de otros estados de la República Mexicana.