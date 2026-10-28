Infinix anunció el regreso del NOTE 60 Pro 5G Call of Duty: Mobile Edition, el cual ahora viene en una edición especial con una caja centrada en la skin Crimson Dragon Rift.

El relanzamiento en esta edición se debe a que México fue el segundo país en el mundo en desbloquear el “Crimson Dragon Rift” en el juego móvil.

Precio y disponibilidad del Infinix NOTE 60 Pro 5G de Call of Duty

El Infinix NOTE 60 Pro 5G de Call of Duty con la caja de regalo está disponible a partir del 24 de octubre hasta agotar existencias.

Del 28 al 31 de octubre, puedes encontrar el Infinix NOTE 60 Pro 5G de Call of Duty a un precio promocional de $6,894 en la TikTok Shop oficial de Infinix México.

Infinix NOTE 60 Pro 5G de Call of Duty (Infinix)

En tanto, la versión en color negro con capacidad de 256+24 GB se vende de manera exclusiva a través de Mercado Libre con un precio inicial de $9,999.

Estas son los dos únicos distribuidores oficiales que tendrán disponible el equipo edición especial en nuestro país, para que no lo busques en otro lugar.

Características del Infinix NOTE 60 Pro 5G de Call of Duty

El Infinix NOTE 60 Pro 5G de Call of Duty cuenta con un procesador Snapdragon 7s Gen 4, el cual garantiza un rendimiento fluido en sesiones de juego exigentes y tareas simultáneas.

Asimismo, el Infinix NOTE 60 Pro 5G de Call of Duty incorpora un Display de Matriz Activa en la parte posterior del teléfono, pensado para desplegar notificaciones inteligentes y ofrecer una interfaz personalizable.

Por su parte, la caja de regalo incluye tres coleccionables únicos; un código para obtener la skin “Crimson Dragon Rift” en el juego, un llavero conmemorativo de la colaboración y una placa militar coleccionable de Ghost.

La variante en color negro que amplía la memoria a 256+24 GB para un trabajo multitarea superior, aunque esta versión no trae los regalos mencionados accesorios de Call of Duty.