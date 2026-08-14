OpenAI, empresa de inteligencia artificial reestructura su cúpula directiva, generando dudas sobre el rumbo de la empresa de ChatGPT.

Pues tras ocho meses en el cargo, Denise Dresser dejó el puesto de directora de ingresos de OpenAI y por lo que será Dali Rajic, exdirector de operaciones de Wiz quien asumirá el puesto.

“Dali Rajic se unirá como Director de Ingresos, liderando la organización de ingresos globales de OpenAI…Denise dejará OpenAI para buscar otras oportunidades después de un período de transición”. OpenAI

La reestructura en la cúpula directiva de OpenAI sonó fuerte en el medio tecnológico, generando dudas, pues se produce en plena carrera con Anthropic por el mercado empresarial, en medio de la salida a bolsa de Wall Street y una cadena de salidas en la empresa de IA.

OpenAI reestructura su cúpula directiva y genera dudas sobre el rumbo de la empresa (Unsplash)

Reestructura de cúpula directiva de OpenAI suma varias bajas

La salida de Denise Dresser y la llegada de Dali Rajic como el nuevo director de ingresos de OpenAI es sólo una de las tantas bajas que ya suma la empresa de ChatGPT.

Pues tan solo el martes pasado 11 de agosto, el exdirector de operaciones, Brad Lightcap, anunció su salida de OpenAI; antes en julio, la empresa de ChatGPT también tuvo que despedirse de su jefe de sistemas de seguridad, Johannes Heidecke, y Joshua Achiam, futurólogo jefe.

Mientras que Fidji Simo, directora ejecutiva de aplicaciones de OpenAI también tuvo que dejar su cargo de asesora por motivos de salud, además de Kevin Weil, el vicepresidente de OpenAI para Ciencia, y la jefa de marketing Kate Rouch, en abril de 2026.

Tensión y dudas sobre el rumbo de OpenAI tras la reestructura de cúpula directiva

Ante la reestructura de la cúpula directiva OpenAI, la tensión y dudas sobre el rumbo de la empresa de IA crece.

Pues la llegada de Dali Rajic, como director de ingresos de OpenAI se perfila con el esfuerzo de la creación de un modelo de ventas más predecible y reforzar la seguridad de la empresa de ChatGPT.

Toda reestructura directiva de OpenAI en medio de los próximos movimientos en Wall Street, tres presentar la compañía de manera confidencial en junio la documentación para su oferta pública inicial ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).