En los últimos días en redes sociales, principalmente en TikTok, se ha difundido un rumor que asegura habrá un apagón mundial que durará tres días y que iniciará el 17 de noviembre de 2026 tal y como lo predijeron Los Simpson.

No obstante, las versiones no se sostienen de datos técnicos. Son manipulaciones que mezclan información real con reportes falsos. Te lo explicamos a continuación.

¿Qué pasará el 17 de noviembre? El rumor del apagón mundial relacionado con Los Simpson

Se asegura que el 17 de noviembre habrá un apagón eléctrico a nivel mundial debido a que la IA avanzada, de forma independiente, tomará el control de servidores corporativos y nodos críticos de telecomunicaciones y energía.

El supuesto se sostiene del capítulo “It’s a Blunderful Life”, estrenado el 19 de noviembre de 2023 como parte de la temporada 35 de Los Simpson, la serie animada estadounidense creada por Matt Groening, que ha predicho algunos eventos.

La trama se apoya en un apagón en Springfield, el cual tiene lugar durante una reunión familiar por Acción de Gracias, situada varias décadas en el futuro, donde los personajes recuerdan hechos del pasado.

Los Simpson (Disney)

Cibernautas le han puesto fecha al supuesto porque en el episodio hace una alusión al 17 de noviembre.

Aunado a esto, se habla de un apagón de tres días porque el rumor se alimenta de información real. Se cuelga de campañas gubernamentales ante emergencias.

Países Bajos, Francia y la Comisión Europea han difundido recomendaciones para que la ciudadanía cuente con suministros esenciales durante 72 horas ante eventos como tormentas geomagnéticas, fenómenos climáticos extremos o fallas de comunicación.

Estados Unidos se prepara para el 17 de noviembre

Mientras que en México, la energía eléctrica no será interrumpida y tampoco se preven afectaciones en la operación de bancos, transferencias electrónicas, cajeros automáticos o sistemas de pago, en Estados Unidos se emitirá una alerta a nivel nacional.

El próximo 17 de noviembre, el Sistema de Alerta de Emergencia (FEMA) en Estados Unidos, realizará una prueba para comprobar que sus sistemas de comunicación funcionen correctamente en caso de emergencia.

No habrá cortes de luz ni desconexión de servicios públicos mucho menos se interrumpirá la red de telefonía, informó FEMA.