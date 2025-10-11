Usuarios de Instagram no están teniendo una experiencia feliz en la aplicación tras reportes negativos de la aplicación de Meta.

Las quejas comenzaron durante la noche del viernes 10 de octubre, entre las que se destacan varias fallas.

¿Qué le pasó a Instagram? La aplicación de cayó hoy 10 de octubre

De acuerdo con el medio especializado Downdetector, el reporte de afectaciones en Instagram por parte de los usuarios es en tres ámbitos:

59% reportaron problemas al cargar el contenido

24% reportaron problemas al iniciar la sesión

18% reportaron problemas en la aplicación

Instagram (Unsplash)

En comentarios de Downdetector, usuarios de Instagram han reportado que no pueden acceder de manera correcta a la sección de mensajes.

Del mismo modo, otros usuarios de la aplicación aseguran tener problemas en el feed, donde directamente desaparecieron sus publicaciones o les aparecen pocas.

La caída de Instagram se extiende también si se quiere ingresar desde un ordenador.

Pues, al igual que en las aplicaciones de móvil, el contenido no se actualiza con normalidad.

Hasta el momento, Instagram parece ser la única aplicación de Meta con fallas; Facebook e Instagram operan con normalidad.