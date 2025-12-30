Bernie Sanders amplificó sus críticas a la IA, cuestionando la falta de discusión en el Congreso sobre el futuro que representaría el uso de esta tecnología.

“Tengo una pregunta sencilla: sin empleo ni ingresos, ¿cómo alimentarán las personas a sus familias, accederán a atención médica o pagarán el alquiler?” Bernie Sanders

Bernie Sanders partió de la premisa que tanto Musk como Gates tienen del uso de la IA, la cual plantea que esta tecnología terminará por reemplazar a los humanos de muchos de los trabajos que desempeñan en la actualidad.

Bernie Sanders en contra de Elon Musk y Bill Gates por su idea acerca de la IA

En el pasado, Bernie Sanders ya había criticado a figuras como Elon Musk, Bill Gates y Jeff Bezos, siendo estos tres considerados como líderes tecnológicos y de desarrollo de la IA.

En su postura, Sanders señaló que estos empresarios buscan el enriquecimiento y poder personal sin preocuparse por el impacto en la gente trabajadora.

Inteligencia artificial (Unsplash)

Fue en el programa “State of the Union” de CNN donde el senador ahondó en esta postura.

Bernie Sanders advirtió acerca de los posibles efectos negativos sobre los trabajadores y la desigualdad económica que traería consigo el uso de la IA.

Y es que, si bien no ha negado que también hay efectos positivos en el uso de la polémica herramienta, enfatiza que la IA debe ser usada para mejorar la vida de los humanos y no solo para el incremento de ganancias corporativas.

Es por esto que Bernie Sanders ya había propuesto una regulación ante el rápido avance tecnológico de la IA.

Instando al Congreso a que se haga la debida discusión pública antes de que el escenario que teme de desigualdad económica y falta de empleos se convierta en realidad.