Hace unos meses se anunció la llegada de Apple Intelligence a los dispositivos de la compañía en Estados Unidos, siendo su primer paso en incursionar en la inteligencia artificial.

Apple Intelligence es el programa de inteligencia artificial para iPhone que se desarrolló en conjunto con ChatGPT, lo que dio mucho de que hablar en su momento.

Aún así, desde su lanzamiento en su versión anglosajona ha sido muy bien recibido por los usuarios de los dispositivos de Apple.

Ahora, el software vuelve a dar de qué hablar, pues ya se encuentra disponible su esperada versión en español.

Apple Intelligence en iPhone (Apple)

¿Cómo activar Apple Intelligence en español?

Lo primero que debes de saber es que Apple Intelligence en español tiene algunas restricciones para poderse activar.

En primer lugar, Apple Intelligence solo está disponible en usuarios que sean parte del programa “Apple Beta Software”.

Pues la inteligencia artificial forma parte de la actualización beta de iOS 18.4 de iPhone.

Es decir, Apple Intelligence fue liberado en una fase de pruebas para usuarios escogidos.

Si no eres parte del programa de betas, no podrás acceder a la inteligencia artificial, no importa cuánto lo intentes.

Ahora bien, si tienes acceso a la beta de iOS 18.4 de iPhone, lo único que tienes que hacer para activar Apple Intelligence es actualizar tu dispositivo.

Una vez hecho esto, las opciones de inteligencia artificial aparecerán de manera predeterminada en tu iPhone.

Apple Intelligence (Apple)

No todos los iPhone tienen soporte para Apple Intelligence

Ahora bien, no solo debes de tener acceso al programa de betas, también necesitas un iPhone específico para activar Apple Intelligence.

Debido a lo complejo de Apple Intelligence, no todos los iPhone puede correr el programa, no importando que se hayan actualizado a la beta de iOS 18.4.

Necesitas alguno de estos iPhone para acceder a Apple Intelligence:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Si tu iPhone es de generaciones inferiores, no contará con soporte para Apple Intelligence.

Hay que mencionar que esto aplica tanto en esta fase de pruebas, como para su posterior lanzamiento oficial.