Alemania quiere que los niños ahorren para su jubilación desde los 6 años

Alemania aprobó la creación de una pensión para niños. El sistema de inicio temprano busca ahorrar para la jubilación con un aporte de 10 euros mensuales desde los 6 años.

Actualmente, la edad ordinaria de jubilación es de 67 años —para los nacidos de 1964 en adelante— y se necesita cotizar 45 años con salario medio para recibir un aproximado de 4 mil 329 euros al mes.

Sin embargo, la diferencia demográfica en Alemania va en aument, y se calcula que para 2035 una de cada cuatro personas tendrá alrededor de 67 años, mientras la población juvenil seguirá cayendo.

Alemania aprueba programa para que los niños ahorren para su jubilación desde los 6 años

El Parlamento de Alemania aprobó la “Pensión de inicio temprano” para el ahorro privado con la participación del Estado, y así garantizar que los niños de 6 años en adelante tengan una jubilación digna.

Alemania crea un programa de ahorro para la jubilación

De acuerdo con la iniciativa, para los nacidos a partir de 2020 se creará una cuenta de ahorro individual para que el Estado aporte 10 euros al mes, hasta los 18 años.

La cuenta estará a nombre del menor y cuando cumpla 18 años el dinero pasará a su sistema privado de jubilación, con ventajas fiscales para quienes mantengan el capital para la jubilación.

Asimismo, el dinero —que asciende de los mil 440 euros anuales— estará blindado, ya que los menores no podrán retirarlo para utilizarlo en alguna otra situación, por lo que alcanzaría los 53 mil euros a los 65 años.

En caso de que el menor no tenga una cuenta privada, el dinero se destinará a un fondo público para su inversión en el mercado financiero.

Pensión de ahorro para la jubilación en Alemania genera debate; partidos acusan desigualdades

Los partidos de la coalición gobernante fueron quienes presentaron la pensión para niños, los democristianos CDU y SPD, bajo el argumento de que esta propuesta mejorará la educación financiera.

Sin embargo, la oposición conformada por la izquierda, así como organizaciones de consumidores, señalaron que este programa podría fomentar la desigualdad social.

Esto debido a que el programa de pensión de ahorro para la jubilación permite que los padres depositen hasta 6 mil 840 euros anuales, cifra que no se aportaría en todas las familias.