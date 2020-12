El video de la compañía, muestra a su robot Atlas, bailando una impresionante coreografía con los demás dispositivos de la empresa

Boston Dynamics, una de las empresas más prometedoras en la robótica, mostró la nueva habilidad de sus robots mediante un video, en el cual se escucha de fondo la canción 'Do You Love Me?'

Este video de la compañía, el cual desea un feliz año nuevo en su descripción, muestra a su robot Atlas, el cual tiene una forma humanoide, bailando una coreografía con otro robot similar, a los cuales posteriormente se les une Spot, el perro mecánico, y finalmente aparece también el tercer prototipo de Boston Dynamics, Handle.

Y aunque esta no es la primera vez que la empresa nos muestra a unos de sus artilugios bailar, en esta ocasión los robots bailan durante más de dos minutos con un equilibrio, agilidad y coordinación sorprendente.

Pues durante el video los robots saltan, se mantienen sobre una pierna y balancean suavemente sin perder el equilibrio en ningún momento, mostrando mejores cualidades para el baile que muchos humanos.

Boston Dynamics y las habilidades de sus robots

Los robots de Boston Dynamics tienen diversas capacidades las cuales siguen aumentando con el paso de los años, demostrando que hay un futuro prometedor en este campo ; y es que Atlas sabe correr y hacer parkour, y Spot tiene una fuerza increíble, abre puertas y es inmune a maltratos.

A lo que cabe mencionar, que Spot ya se utiliza en entornos reales por la policía, estudios de arquitectura y medicina; Atlas y Handle, por otro lado, siguen en fase de desarrollo, siendo sólo prototipos con mucho potencial por delante.

Pero a pesar de esto, la empresa de los robots bailarines ya ha cambiado de dueño en tres ocasiones; primero fue adquirida por Google, luego vendida a SoftBank y recientemente pasó a formar parte de Hyundai.