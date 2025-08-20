El nuevo libro de Walter Riso -de 74 años de edad- se encuentra disponible ya Amazon, por lo que aquí te compartimos precio y formatos en los que podrás encontrar “Los 7 pilares del amor propio”.

Walter Riso es uno de los psicólogos más reconocidos a nivel mundial, el cual a lo largo de más de 50 años de experiencia ha publicado diversos ejemplares en la materia que buscan ayudar a sus lectores.

Así, Walter Riso, a través de su libro “Los 7 pilares del amor propio” no es la excepción, por lo que te compartimos más detalles acerca de este nuevo ejemplar ya disponible en Amazon.

Precio y formatos de “Los 7 pilares del amor propio” en Amazon, nuevo libro de Walter Riso

Walter Riso, psicólogo italiano con más de 50 años de experiencia, se ha caracterizado por publicar libros que buscan posicionarse en materia de autoayuda.

El nuevo libro de Walter Riso está disponible en Amazon en dos diferentes formatos; Kindle, para que puedas tenerlo de manera digital, o Pasta blanda, para que lo obtengas de manera física.

De acuerdo con la tienda de Amazon, estos formatos de “Los 7 pilares del amor propio” de Walter Riso tienen un precio de:

229 pesos en versión Kindle

383.58 pesos en versión Pasta blanda

El nuevo libro de Walter Riso “Los 7 pilares del amor propio” es publicado bajo la casa editorial Planeta, y cuenta con 236 páginas para su versión en Kindle, en tanto para su versión Pasta blanda tiene 288 páginas.

Esto debido a que se ajusta a la resolución de los dispositivos, por lo que de manera digital se ajusta a las necesidades de un dispositivo electrónico.

Walter Riso: Precio y formatos de “Los 7 pilares del amor propio” en Amazon (Especial)

¿De que trata “Los 7 pilares del amor propio”, nuevo libro de Walter Riso?

El psicólogo Walter Riso publicó su nuevo libro “Los 7 pilares del amor propio”, con el cual busca explorar el amor que sientes las personas por ellos mismos.

Walter Riso busca ayudar a las personas a identificar las bases del amor propio, lo cual conlleva fomentar una relación consigo mismo que este basado en pilares fundamentales como:

el cuidado

el respeto

la compasión

la aceptación incondicionales

En “Los 7 pilares del amor propio” Walter Riso explora que esto va más allá de la autoestima, toda vez que para quererte a ti mismo no requieres de una justificación o permiso; por el contrario, necesitas de herramientas para lograrlo.

De manera práctica y profunda, Walter Riso nos comparte estrategias con las cuales las personas podrán lograr el amor propio de una manera más saludable y afectuosa posible.