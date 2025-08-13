Un documental de Amazon Prime Video narra la turbia historia de Lisa Frank, la reconocida marca colorida en Estados Unidos a cargo de la empresaria del mismo nombre.

La marca Lisa Frank está en medio de la polémica luego de que se viralizara el documental de Amazon Prime Video dedicado al ‘juego’ sucio que su creadora decidió aplicar con su empresa.

La marca Lisa Fran se ganó un documental en Amazon Prime Video por sus turbias estrategias

El nombre de Lisa Frank está acaparando titulares debido a un documental en Amazon Prime Video que le hicieron para exhibir las sucias estrategias que usó para escalar su empresa.

Lisa Frank es una marca similar a Distroller en México, que tiene una identidad muy firme llena de colores y figuras infantilizadas.

Productos de Lisa Frank. (lisafrank.com / Captura de pantalla)

Sin embargo, el documental de Amazon Prime Video exhibe que detrás del mundo de ternura de Lisa Frank están turbias estrategias para escalar su marca.

Esta es la sipnosis documental de Amazon Prime Video de Lisa Frank:

“Revela la oscuridad del mundo neón de Lisa Frank Inc., una marca que definió la juventud de una generación de niñas estadounidenses y que desapareció de la noche a la mañana. Detrás del arcoíris e ilustraciones psicodélicas descubrimos una historia de nostalgia que supera la ficción y revela el entorno tóxico oculto en el núcleo de la empresa por décadas”. Amazon Prime Video.

Este documental se muestra en formato de serie en Amazon Prime Video con una primera temporada con cuatro episodios en la plataforma de streaming desglosados así:

Episodio 1: El inicio del mundo de Lisa Frank y su relación con James Green

Episodio 2: El oscuro matrimonio de Lisa Frank y James Green

Episodio 3: El divorcio público de Lisa Frank y James Gren que pone en riesgo Lisa Frank Inc.

Episodio 4: Los engaños que Lisa Frank aplicó a más de un negocio para impulsar su marca

¿Qué hizo Lisa Frank? El oscuro mundo detrás de los arcoíris y unicornios

Lisa Frank se ganó un documental en Amazon Prime Video que revela la oscura verdad detrás de su imagen de arcoiris y unicornios, pero ¿qué hizo?

Sin darte spoilers, pero sí contándote motivos para ver el documental de Lisa Frank en Amazon Prime Video, te compartimos estos puntos clave:

Esposo de Lisa Frank e hijo participan en el documental exhibiendo sus sucias estrategias

Lisa Frank carece de ética profesional

Estafó al emprendimiento Glamour Dolls

Robó la idea de la influencer Tass el fairy

Además, la creadora de la empresa Lisa Frank decidió no dar su versión al documental en Amazon Prime Video ¿por temor a ser expuesta?