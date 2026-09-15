Un niño se volvió viral durante una ceremonia escolar por el Grito de Independencia de México, luego de cometer un divertido error mientras interpretaba a Miguel Hidalgo al decir: “¡Viva La Rosa de Guadalupe!”.

El pequeño participaba en la representación del tradicional Grito de Independencia cuando comenzó a mencionar los nombres de algunos personajes y símbolos relacionados con la historia de México; sin embargo, al llegar a la Virgen de Guadalupe, tuvo una confusión que provocó las risas de los asistentes al decir “¡Viva La Rosa de Guadalupe!”.

Niño dice “¡Viva La Rosa de Guadalupe!” durante el Grito de Independencia

En el video viral se puede ver al niño que en lugar de gritar “¡Viva la Virgen de Guadalupe!”, como correspondía durante la ceremonia, el menor exclamó: “¡Viva La Rosa de Guadalupe!”, haciendo referencia a la popular serie de televisión.

El inesperado error hizo que padres, madres de familia y otros asistentes comenzaran a reír, mientras el niño parecía darse cuenta de lo que acababa de decir.

A pesar del momento, el pequeño no se dejó vencer por los nervios y después de corregir su frase, continuó con la ceremonia y logró terminar su participación como Miguel Hidalgo.

Niño se equivoca en el Grito de Independencia y menciona a La Rosa de Guadalupe (Especial )

El momento quedó registrado en video y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios también reaccionaron con humor a la confusión entre la Virgen de Guadalupe y La Rosa de Guadalupe.

El video rápidamente llamó la atención por tratarse de uno de esos momentos espontáneos de las celebraciones del 15 de septiembre que terminan convirtiéndose en contenido viral durante las fiestas patrias.