La noche del viernes 13 de noviembre se emitieron diversos reportes sobre avistamientos de luces extrañas en el cielo, que algunos afirmaron que se trataban de OVNIs.

Sin embargo, las formaciones que se pudieron ver en distintos estados de la república no eran objetos voladores no identificados, sino el tren de satélites Starlink lanzado por SpaceX.

Cabe destacar que la nave Starship de SpaceX logró desplegar con éxito 26 satélites Starlink V3 y se espera que el sábado 14 se realice un intento de captura que podría dejar nuevos avistamientos.

🔴🇲🇽 Massive glowing object filmed over Mexico City last night “It was huge and moved weird” UFOs or something else? Mexican Protección Civil and multiple outlets stated it was the SpaceX Starship (Flight 15) plus Starlink satellites, with the bright trail caused by sunlight reflecting off the rocket’s exhaust gases. The video itself matches the classic “Starlink train / rocket plume” look. https://t.co/wV8B3UXwmO — OVERCLASSIFIED (@overclassifiedx) November 14, 2026

Las luces extrañas en el cielo no eran OVNIs; eran los restos de Starlink

Habitantes de varios estados del país reportaron la noche del viernes 13 de noviembre supuestos avistamientos de OVNIs, tras observar extrañas luces cruzando el cielo.

Sin embargo, pese a que el asombro colectivo no tardó en llenar las redes sociales, el fenómeno que se confundió con el paso de una nave espacial, tiene una explicación tecnológica.

Lo anterior debido a que las luces extras en el cielo corresponden al vuelo 15 de la Starship que se lanzó a las 16:47 desde Texas, el cual orbitó la Tierra durante 22 horas para desplegar 26 satélites Starlink.

Los múltiples avistamientos en el cielo nocturno, no son aliens, es el tren de los 26 satélites Starlink V3 desplegados por el Starship Flight 15 de SpaceX, lanzado el día de hoy desde Texas. Aún iban juntos y cruzaron el cielo de Querétaro, CDMX y alrededores reflejando la luz solar, generando esa estela brillante. Pero por si acaso, ¿ya compraron papel de baño? #FinDelMundo #SpaceX — Guacamaya Leaks (@GuacamayanLeaks) November 14, 2026

La trayectoria del cohete permitió que el brillo se apreciara en entidades como Jalisco, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Asimismo, se explicó que el abanico de luz que muchos afirmaron que era para del “OVNI”, en realidad era “la medusa espacial” que corresponde al gas de los motores que es iluminado por el sol.

Regreso de Starship dejará nuevos avistamientos

Las luces extrañas en el cielo podrían repetirse este sábado, debido a que la nave Starship de SpaceX tiene previsto su regreso para intentar una captura en la base de Texas.

Para lograrlo, el vehículo deberá atravesar la atmósfera terrestre a gran velocidad y soportar temperaturas extremas, protegido únicamente por su escudo térmico de losas cerámicas.

El objetivo técnico es que la nave frene su descenso supersónico, se mantenga estable y sea atrapada en el aire por los brazos mecánicos de la torre en Starbase.

Ese ingreso generará una intensa fricción y un brillo que, al igual que el viernes, podría a confundirse con OVNIs y dejará nuevos avistamientos similares a los satélites Starlink, sumándose al despliegue de la red.