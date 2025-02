Un joven fue tragado por una ballena en el Estrecho de Magallanes mientras iba en kayak, y sobrevivió para contarlo.

Unas imágenes se han hecho virales en redes sociales tras lo ocurrido en el Estrecho de Magallanes, el cual está localizado en el extremo sur de Chile.

Pues un video captó cómo una ballena se tragó a un joven que navegaba en kayak, pero fue expulsado y sobrevivió para contarlo.

En redes sociales y medios de comunicación se hizo viral el momento en el que un joven fue tragado por una ballena mientras viajaba en kayak, pero sobrevivió para contarlo.

El video que fue grabado por el padre del joven venezolano de 24 años de edad, y ocurrió el pasado 8 de febrero en el Estrecho de Magallanes, Chile.

Pues ocurrió cuando Dell Simancas de 49 años de edad, y su hijo Adrian exploraban en dos kayaks inflables el sector de Bahía del Águila, cerca del Faro San Isidro en el Estrecho de Magallanes.

Sin embargo, en el video se ve el momento exacto en el que el joven es atrapado por la boca de una ballena jorobada; segundos después, Adrián Sainmancas fue expulsado ileso.

En el video puede escucharse como el papá del joven intentaba tranquilizarlo mientras le indicaba retirarse hacia la orilla.

Durante una entrevista con el medio 24 horas, el joven que fue tragado por una ballena reveló cómo ocurrió todo y cómo se sintió cuando pasó.

Y es que de acuerdo a Adrián Simancas, él no entendía qué había pasado, pues no procesó que había sido tragado por una ballena en esos momentos:

“Veo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está como, por un lado, y por encima. No entendía qué estaba pasando”

El joven aseguró que en aquel momento no entendía que había pasado y pensó que se estaba hundiendo, que se lo había comido.

Por otro lado, el padre de Adrián, Dell Simancas reveló cómo fue para él ver que su hijo estaba siendo tragado por una ballena:

“No vi a Adrián por tres segundos y me asusté. Cuando volteo no veo nada, no veo a Adrián. Ese fue el único momento de susto realmente que tuve, porque no lo vi como por tres segundos. Y de repente sale así como disparado”

Padre de Adrián