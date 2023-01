Susto que se llevó una joven cuando se le apareció la Santa Muerte en su casa, pero en TikTok todos aseguran que solo la estaba cuidando.

A través de un par de videos en la red social TikTok, la usuaria identificada como @karymemldonado contó la historia de la vez que la Santa Muerte se le apareció en su casa.

Aparición de la Santa Muerte que esta usuaria de TikTok atribuye a una “amiga”, debido a que tenía una figura de este ser del más allá.

Pues todo ocurrió cuando @karymemldonado dejó pasar una noche en su casa a su “amiga”, una joven que andaba en muy malos paso.

A lo que también la “amiga” le contó era una fiel devota de la Santa Muerte, que hasta incluso ya le había hecho algunos milagritos.

Y aunque en su momento, no hizo caso de esto, al dormirse todo cambiaría para @karymemldonado pues la Santa Muerte la estaría vigilando.

Luego de que entre sueños la joven contó que sintió como la muerte se le subió, por lo que no podía despertar, sin embargo en el trance, se puso a rezar, para así poder abrir los ojos.

Sin embargo, al hacerlo la usuaria de TikTok @karymemldonado se llevaría una gran susto al ver a la Santa Muerte vigilándola.

Y aunque para la usuaria de TikTok @karymemldonado fue uno de los momentos en los que sintió más miedo, los internautas creen que la Santa Muerte no la venía a molestar, sino a otra cosa que está causando muchas preguntas.

TikTok creen que la Santa Muerte solo la estaba cuidando

Entre comentarios de los internautas de TikTok creen que la Santa Muerte solo la estaba cuidando a la usuaria @karymemldonado.

Esto debido a que en dicho video de TikTok fueron varios los usuarios que confesaron ser devotos de la Santa Muerte, por lo que conocían que no vino a asustarla.

Ya que aseguraron que la Santa Muerte solo la estaba cuidando, pues este ser es un vigilante justo.

Pues solo la Santa Muerte si es vista es porque cuida, pese a que su trabajo sea llevar a las almas al otro lado.

“A mi me paso y se siente muy feo verla pero no es mala ella”, “Pero no es mala, además algún día de todos modos vendrá por nosotros, lo que sí es que ayuda bastante si se lo pides”, se pudo leer entre comentarios.