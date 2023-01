A través de TikTok unas mujeres compartieron el momento en que decidieron marcarles a sus ex a forma de reto y el resultado causó intriga en la red social.

La usuaria @princess.villa es la creadora del video y el reto se ha viralizado en la red social.

El desafío consistiría en que entre un grupo de amigas tienen que marcarles a sus ex y gana aquella que le reenvíen la llamada.

El video de TikTok suma millones de visualizaciones y sobre todo los usuarios se han quedado hasta el final para averiguar quienes perdieron.

Reto de TikTok (Captura de TikTok/@princess.villa)

¿A quién le marco su ex?

Si te estás muriendo de la duda por saber quien fue la ganadora quien le marco su ex arrepentido.

Resulta ser que al final del video de TikTok se observa cómo todas realizan la llamada y al final le terminan marcando a una de las mujeres.

Una de las amigas que tiene el celular en la parte superior terminó por recibir la llamada de su ex y la creadora del video ganó el reto.

Reto de TikTok (Tomada de video)

¿Qué dice el público de TikTok sobre el reto de los ex?

No cabe duda que el video ha hecho reír a más de 23 millones de personas; sin embargo hay quienes al parecer buscan intentarlo.

“JAJAJAJAJAJAJA oye hasta dan ganas de hacerlo”, “Como cuando no han cerrado ciclos y guardan el número del ex aún”, “JAJAJAJAJAJAJAJAJA ME EMOCIONÉ COMO SI ESTUVIERA CON ELLAS”.

“Que estrés que lo quitaban”, “Yo con ganas de hacerlo pero capaz regreso con mi ex”, “Hay que nervios”, “Yo ganaría jajjaja”, “Jajaja tengo que hacerlo”, “Hasta yo me emocioné”, escribieron.

No cabe duda la creatividad que tuvieron las mujeres a la hora de marcarles a sus ex.

El video de TikTok ya ha sido compartido por más de 40 mil usuarios y está por convertirse en uno de los más populares.

Pos su parte la creadora del video ha ganado una gran cantidad de seguidores gracias a su contenido.

El video de TikTok tiene más de 23.9 millones de visualizaciones y millones han felicitado a la mujer por su creatividad.