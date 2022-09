Los usuarios de TikTok recordaron que este 21 de septiembre es una fecha que se conmemora a una de las canciones más funkys de la historia.

En las redes sociales se creo una nueva tendencia a partir de una conocida canción del grupo Earth, Wind & Fire. Los usuarios al ritmo de September recuerdan que hoy es una fecha importante para bailar con sus crush.

Para los usuarios de internet y TikTok el 21 de septiembre guarda un significado especial porque la mayoría que creció rodeado de estos ritmos recuerdan a este conocido grupo musical y su influencia ha llegado hasta internet.

¿Por qué el 21 de septiembre es una fecha importante en TikTok?

Resulta ser que la letra de la canción September de Earth, Wind & Fire, incluye una estrofa donde se hace mención a la fecha del 21 de septiembre. Especialmente se marca un día importante porque se supone que es cuando el amor cambia “las mentes de los pretendientes”.

Cabe recordar que la canción fue lanzada en 1978 como sencillo y posteriormente fue lanzada en el álbum: The Best of Earth, Wind & Fire, Vol. 1 y fue una de las pocas canciones que llegó a estar en el número 1 de los Billboard.

Do you remember The 21st night of September (¿Recuerdas la noche del 21 de septiembre) Love was changin' the minds of pretenders (El amor cambió la mente de los pretendientes) While chasin’ the clouds away (Mientras ahuyentaba a las nubes) Estrofa de September de Earth, Wind & Fire

Los usuarios de habla hispana de TikTok que han encontrado la versión traducida de la canción saben que el 21 de septiembre es el día para poner esta canción a todo volumen de Earth, Wind & Fire, a todo volumen.

La canción de September guarda una gran relación con la cultura pop y su aparición no solo se limita a su emblemático video musical, sino también ha aparecido en películas como Amigos intocables (The intouchables), 2011.

También en internet y TikTok los usuarios recuerdan la canción porque ha sido utilizada mayormente en videos de comedia donde las personas se burlan de sus propios errores y en situaciones de humor.

Con el hashtag #21september los usuarios han creado una fecha emblemática que es recordada todos los 21 de septiembre y que conmemora a los años 70′s y que nos recuerda esas épocas simples donde solo importaba sacar los pasos prohibidos.

¿Qué significa para los otakus el 21 de septiembre?

Los fans del anime también recuerdan esta fecha, pero no tiene un significado feliz para ellos, sino al contrario.

La película de La tumba de las luciérnagas producida por Studio Ghibli es recordada este 21 de septiembre por ser una fecha triste, pues guarda especial relación con el protagonista de la película y su final.

Te compartimos el final de La tumba de las luciérnaga, pero te advertimos que incluye un gran SPOILER.