En redes sociales se reveló un video que mostraba una exorbitante tumba durante un funeral, pues se convirtió en la habitación del difunto.

Tal y como se ve en el video, la tumba era como el cuarto del difunto pues tenía una cama, ropa, zapatos y hasta una lámpara de noche.

Así luce la tumba que fue transformada en habitación para el difunto

Como ya se dijo, en redes sociales se publicó un video de un funeral en donde estaban ya enterrando al difunto; sin embargo, lo que llamó la atención fue la decoración de la tumba.

Pues tal y como se aprecia en las imágenes del video, la tumba del difunto fue creada para hacer de ella un cuarto.

No mame doña, le faltó ponerle el play, se va a aburrir JAJAJAJAJA pic.twitter.com/6o24o7HAwq — El Rey (@MrReyKing) September 4, 2025

Se ve en el video como los pisos y paredes están hechos de mármol, además de una cama donde se colocó el féretro.

No conformes con eso, la familia colocó muebles como un buró con lámpara de noche, tapetes, plantas, un pequeño librero y hasta un refresco.

También estaba dentro de esta tumba transformada en cuarto, una de las familiares del difunto colgando algunas de sus prendas de ropa y zapatos.

Una tumba fue transformada en el cuarto del difunto (Especial)

Usuarios se sorprenden ante la exorbitante tumba que se transformó en el cuarto del difunto

En redes sociales sorprendió que una tumba fuera transformada en un cuarto para el difunto, en el cual colocaron objetos personales como camisas, zapatos y una lámpara de noche.

No obstante, muchos usuarios criticaron la exageración de la familia, pues aseguran que esas cosas ya no podrán usarse por el difunto.

Además de que es un desperdicio recrear una habitación en una tumba si al final de cuentas, esta va a terminar sellada.

Otros más dijeron que si así era como la familia lidiaba el dolor, deberían respetar sus formas y creencias.

De momento se desconoce en donde se ubica esta tumba exorbitante transformada en el cuarto del difunto, aunque algunos usuarios ya tienen sus teorías de en qué parte del mundo es.

Usuarios comentan sobre la exorbitante tumba creada en cuarto (Especial)