En TikTok se difundió la historia de los padres, quienes le compraron un “traje invisible” a su hijo. El niño salió al jardín de su calle, pensando que los vecinos no podían verlo, pero todo quedo grabado en un video.

Los padres habrían subido el video del niño haciendo locuras en el jardín. Igualmente ellos habrían comprado el susodicho “traje invisible”. El hijo se hizo viral en diversas redes sociales y algunos burlaron de la acción de los papás.

El hijo con el “traje invisible” realizó diversas marometas y hasta bailó en la acera, pensando que nadie lo podía ver.

¿Qué dicen los usuarios sobre el hijo y su “traje invisible”?

Los usuarios del video de TikTok realizaron diversos comentarios de humor en relación al “traje invisible”, mientras unos solo se han burlado de la acción, otros han criticado la acción de los padres, quienes hasta el momento no han respondido por el acto.

A los usuarios les ha provocado risa el hijo con su “traje invisible” y eso lo han expresado en los comentarios del video. Ellos han expresado irónicamente que el niño crecería con traumas.

Otros han comentado que no ven al niño, siguiéndole el juego al hijo con su “traje invisible”. Algunos en los comentarios vuelven a jugar como niños y eso lo dejan claro en los comentarios.

Niño con "traje invisible" (Tomada de video)

“El niño cuando crezca viendo los videos”, ” yo no lo veo ¿Dónde está ?”, “Qué bien que no use su superpoder para hacer malas acciones”, “Esto me recuerda cuando le dije a mi mami q me disfrazara de chapulín y me disfrazó de diablo y yo feliz pensando q si era Chapulín”, se lee en comentarios.

Por otro lado hay quienes han comentado que el hijo podría generarse traumas a futuro cuando vea el video en Internet.

“¿Un villano nace o se crea?”, “El niño cuando crezca viendo los videos 😳”, “Por lo menos lo hubieran comprado de color verde”, “Eso es muy cruel de parte de los padres, quiero hacerlo con mis sobrinos” se lee en los comentarios de TikTok.

El video original del hijo con el “traje invisible” ha obtenido 18.8 millones de vistas y 1.9 millones de Me gusta.