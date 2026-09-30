Un nuevo estudio internacional reveló la existencia de una nueva especie de pingüino en más de 100 años, siendo en realidad una nueva clasificación de una rama ya conocida.

Pues los pingüinos ya identificados en las Islas Kerguelen en realidad son una especie distinta, tras demostrarse la diversidad genética dentro de este grupo de aves.

Los gentoo del sureste son la nueva especie de pingüino de las Islas Kerguelen

La nueva especie de las Islas Kerguelen ha sido identificada como Pygoscelis kerguelensis o pingüino gentoo del sureste.

Siempre se pensó que eran parte de la misma especie debido a que sus rasgos físicos externos son muy similares a los de otros gentoo; es decir, a simple vista todos los pingüinos son iguales.

Pingüino (Unsplash)

Los biólogos lo definen como una especie críptica, cuya diferenciación real reside en su código genético; de ahí que se necesitara un análisis exhaustivo para dar con ellos.

Por otra parte, la investigación ratificó al Pygoscelis ellsworthi (pingüino gentoo del sur) como la única de las cuatro especies existentes que habita de forma exclusiva en la Antártida.

¿Cómo se encontró a la nueva especie de pingüino?

La investigación, publicada en la revista Communications Biology, analizó el ADN de los pingüinos de diversos puntos geográficos, incluidos los de las Islas Kerguelen.

Los científicos llevaron a cabo un estudio genómico sobre 64 pingüinos procedentes de 10 colonias de reproducción; los cuales se pensó que eran especies ya identificadas.

Además, el equipo analizó los rasgos físicos y patrones de comportamiento de estos especímenes, incluyendo las vocalizaciones emitidas por las distintas colonias.

Con esto, se determinó que en los tres grupos catalogados como subespecies, hay uno que es independiente de los otros.

Siendo así que la rama de los gentoo está conformada por cuatro especies biológicas distintas, donde ahora se incluyen los denominados Pygoscelis kerguelensis.