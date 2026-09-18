Durante más de un año, una familia de Bolivia creyó que había encontrado un peculiar gato doméstico, y revelaron que el felino comía huevos y pasta, pero también cazaba gallinas y emitía un maullido diferente al de los felinos comunes.

El gato salvaje, llamado Tilcayo, fue encontrado cuando era gato cachorro en los bosques de las Yungas bolivianas y posteriormente llegó al Santuario de Vida Silvestre Senda Verde.

Allí, la bióloga Paola Nogales-Ascarrunz comenzó a estudiarlo y descubrió que sus características no coincidían del todo con las de otros gatos salvajes conocidos.

Crían a nuevo gato salvaje Tilcayo creyendo que era doméstico (Fernando Faciole/National Geographic/Handout via REUTERS)

El ADN confirmó que el Leopardus tilcayo era una especie desconocida

En un principio, los investigadores pensaron que Tilcayo pertenecía a la especie Leopardus tigrinus, conocida como tigrino, tigrillo o gato tigre. Sin embargo, un análisis genético permitió demostrar que se trataba de una especie diferente: Leopardus tilcayo.

El estudio, publicado en la revista científica Current Biology , comparó los genomas de 38 ejemplares del género Leopardus, incluidos animales vivos y especímenes conservados en museos.

Los resultados también modificaron el conocimiento sobre los llamados gatos tigre sudamericanos, al reconocer al menos cinco especies distintas.

Redescubren a gato salvaje en Bolivia;no aparecía en más de 100 años (Especial)

¿Cómo es el nuevo gato salvaje Leopardus tilcayo?

El gato salvaje conocido como Leopardus tilcayo mide alrededor de 46 centímetros y pesa cerca de 1.3 kilogramos. Tiene rostro pequeño, orejas redondeadas, bigotes largos y manchas similares a rosetas.

Aunque su separación evolutiva de otros gatos tigre ocurrió hace aproximadamente 1.4 millones de años, todavía se desconoce cuántos ejemplares viven en libertad.

Los investigadores buscan ahora localizar más Tilcayos mediante cámaras trampa y análisis genéticos en los bosques de las Yungas en Bolivia.