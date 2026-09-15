Colegio representa la gesta heroica de los Niños Héroes y causan polémica por lanzar a un niño desde el balcón del Palacio Municipal de Ameca, Jalisco, igual que Juan Escutia.

El pasado 14 de septiembre, el Colegio Niños Héroes de Ameca envolvió a un niño en una bandera y lo lanzaron desde uno de los balcones del Palacio Municipal para realizar la representación, mientras que personas sostenía una manta negra para amortiguar la caída del menor.

Lanzan a niño desde un balcón para representar la caída de Juan Escutia

El video de la representación de la gesta de los Niños Héroes en Ameca se volvió viral, luego de que un niño fuera lanzado desde un balcón.

En las imágenes se puede ver al menor vestido con uniforme militar, envuelto en una bandera de México para representar a Juan Escutia.

Dicha representación narraba el episodio histórico donde Juan Escutia tomó la bandera de México, se envolvió en ella y se lanzó desde el Castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847.

🚨 #JALISCO | “Como Juan Escutia”: Un niño fue lanzado desde un balcón durante una representación de Juan Escutia en Ameca, Jalisco.



La representación, al parecer realizada por el Colegio Niños Héroes de Ameca en la Presidencia Municipal, recreó el episodio de Juan Escutia… pic.twitter.com/7W5Q7DEBGu — Israel Orozco (@IsraelOroozco) September 15, 2026

La representación formaba parte de las celebraciones por el aniversario 216 de la Independencia de México de una escuela de Ameca.

El menor fue lanzado desde el balcón hacia una red de seguridad que estaba en el suelo y que era sostenida por un grupo de personas.

El niño no presentó lesiones, pero el video causó revuelo en redes sociales y usuarios manifestaron su preocupación por la integridad del menor.

Niños se vuelven los protagonistas de las representaciones de la Independencia de México

Diversos colegios suelen hacer representaciones de los diversos episodios de la historia de México y los niños han protagonizado momentos graciosos durante estos eventos.

Durante la representación del Grito de la Independencia en un colegio de Tuxtla Gutiérrez, un niño se equivocó y en lugar de decir: “Viva la Virgen de Guadalupe”, dijo: “Viva la Rosa de Guadalupe”.

Los asistentes comenzaron a reír por el error del niño y el momento se volvió viral.