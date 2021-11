TikToker se reporta enferma en el trabajo para ir a partido de ‘Warriors’; Su jefe la ve en las cámaras del estadio

Una TikToker se reportó enferma en el trabajo para poder ir al partido de “Warriors”. Pero su deje la vio en las cámaras del estadio. Justo así lo reveló ella misma en sus redes sociales.

El pasado 16 de noviembre se llevó a cabo el encuentro de baloncesto entre los equipos “Golden State Warriors” y “Brooklyn Nets”.

Como era de esperarse, todos los fans deseaban asistir, incluidos aquellos que tenían que asistir a trabajar.

Tal es el caso de la TikToker que presentaremos a continuación, quien decidió engañar a su jefe para poder acudir al partido.

TikToker se reporta enferma para asistir a partido de ‘Warriors’; Su jefe la descubre en las cámaras del estadio

Una joven identificada con el nombre de usuario @kdimagery360 , compartió por medio de su cuenta de TikTok un video en el que detalla la mentira y la forma en que su jefe la descubrió.

Si eres un gran aficionado de los deportes, probablemente te ha sucedido alguna vez que no puedes asistir al partido de tu equipo favorito por tener que ir trabajar.

Probablemente, la mayoría de las personas descartarían la posibilidad de acudir al evento, quedándose en su lugar de trabajo.

Sin embargo, esta TikToker optó por reportarse como enferma, para así poder asistir al partido de su equipo favorito.

No obstante, no contaba con que su jefe la vería en las cámaras del estadio, atrapándola en su mentira.

En el video que la joven compartió se le puede ver a ella llevándose las manos a la boca en símbolo de sorpresa.

Mientras que como parte del texto explicó que al día siguiente del partido abrió su correo electrónico y vio que tenía un recado de su jefe.

Al abrirlo, se dio cuenta de que era la imagen de ella, captada por las cámaras del estadio.

“Cuando llamaste enfermo y al día siguiente abres un correo electrónico del jefe y ves esto” Usuaria de TikTok

Como era de esperarse, esto generó un gran debate en la red social.

Pues mientras uno detallaron que no fue correcto decir la mentira, otros coincidieron en que “lo que ella haga cuando no asiste a trabajar no es asunto del jefe”.

“Dije que estaba enfermo, no lisiado”.

“Estaba enfermo… de trabajo”.

“A los jefes no les incumbe lo que hagas o no, cuando no vas a trabajar”.

Son solo algunos de los comentarios que se pueden ver en la publicación.