Previo al Super Bowl 2026, un canguro en zoológico “predice” al ganador del partido entre New England Patriots vs Seattle Seahawks.

En redes sociales, se ha hecho viral el pronóstico del Super Bowl LX que dio un pequeño canguro de árbol de un zoológico de Estados Unidos.

Este es el ganador del Super Bowl 2026 que predijo canguro en zoológico

LaRoo, un canguro que habita en el Roger Williams Park Zoo en Rhode Island, Estados Unidos, eligió a su favorito en el Super Bowl 2026.

Al tierno canguro se le pusieron dos opciones con los equipos del Super Bowl LX, y acabó por seleccionar a los New England Patriots en su predicción.

Super Bowl 2026: canguro en zoológico ‘predice’ ganador del partido (Captura de video)

Pese a los pronósticos y apuestas que señalan a los Seattle Seahawks amplios favoritos para llevarse el Super Bowl 2026, LaRoo eligió al equipo contario.

En el video que compartió el Roger Williams Park Zoo con la predicción, se bromeó sobre que LaRoo solo estaba por los snacks aunque ya había predicho al ganador.

La publicación ha generado diversos comentarios en redes sociales.

En especial para los fans de los New England Patriots, quienes esperan que el canguro de árbol sea un vidente y le haya atinado al resultado del Super Bowl LX.

¿A qué hora empieza el Super Bowl 2026?

El Super Bowl 2026, que se llevará a cabo en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, tendrá este horario:

Partido: Seahawks vs Patriots

Fecha: domingo 8 de febrero de 2026

Horario: 5:30 de la tarde

Transmisión: Canal 5, Canal 7, ESPN y Fox Sports

El Halftime Show del Super Bowl 2026 será protagonizado por Bad Bunny.

Con su presentación, el cantante puertorriqueño hará historia al ser primer latino en encabezar el popular espectáculo de la NFL.