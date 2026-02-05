Con un mercado de más de 120 millones de espectadores en juego durante el Super Bowl 2026, el costo de un comercial cada vez es más caro llegando hasta los 170 millones de pesos.
Rumbo al Super Bowl 2016, la batalla empezó fuera del campo entre los anunciantes para colocar sus comerciales en el juego por el título de la NFL, entre los Patriots y los Seahawks.
- 170 millones de pesos pesos llegará a costar un comercial en el Super Bowl 2026
El costo por un comercial en el Super Bowl 2026
Cada año, el Super Bowl atrapa más miradas. En 2025, un récord de 127,7 millones de espectadores en Estados Unidos vieron el juego a través de plataformas de televisión y streaming.
El costo de un comercial alcanza costos récord para el Super Bowl 2026.
- El espacio se vendió por un promedio de 8 millones de dólares por unidad de 30 segundos, en septiembre pasado (140 millones de pesos).
- Un grupo de espacios se vendió por más de 10 millones de dólares (175 millones de pesos).
- El 70 por ciento de los anunciantes del Super Bowl compraron también espacios en los Juegos Olímpicos.
El Super Bowl 2026 convertido en un gran comercial
Aliadas a estrellas como Kendall Jenner y George Clooney o a la nostalgia por Jurassic Park, los comerciales del Super Bowl soprenden en cada edición con más fuerza.
- Kurt Russell entrenando al actor Lewis Pullman, mientras la deportista olímpica Chloe Kim y el jugador de hockey T.J. Oshie,observan en una pista de esquí.
- Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum aparecen en una reinvención humorística de Jurassic Park.
El peso de la IA en los comerciales del Super Bowl 2026
La mayoría de los anunciantes del Super Bowl lanzan su anuncio temprano, pero algunos se reservan hasta el día del partido para estrenarlos.
La Inteligencia Artificial se ha apoderado de los comerciales en el Super Bowl, y los siguientes son ejemplo de eso.
- Gafas habilitadas con IA en anuncios llenos de acción que muestran a Spike Lee, Marshawn Lynch, filmando videos.
- Compañías farmacéuticas promociona una prueba de sangre para detectar cáncer de próstata con el lema “Relaja tu ala cerrada”.
- Una firma de telemedicina recurrió a Serena Williams para su anuncio de medicamentos de pérdida de peso.
- Cadillac ha insinuado que mostrará su nuevo auto de Fórmula Uno en un anuncio.