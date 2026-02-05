Con un mercado de más de 120 millones de espectadores en juego durante el Super Bowl 2026, el costo de un comercial cada vez es más caro llegando hasta los 170 millones de pesos.

Rumbo al Super Bowl 2016, la batalla empezó fuera del campo entre los anunciantes para colocar sus comerciales en el juego por el título de la NFL, entre los Patriots y los Seahawks.

Cada año, el Super Bowl atrapa más miradas. En 2025, un récord de 127,7 millones de espectadores en Estados Unidos vieron el juego a través de plataformas de televisión y streaming.

El espacio se vendió por un promedio de 8 millones de dólares por unidad de 30 segundos , en septiembre pasado (140 millones de pesos).

, en septiembre pasado (140 millones de pesos). Un grupo de espacios se vendió por más de 10 millones de dólares (175 millones de pesos).

El 70 por ciento de los anunciantes del Super Bowl compraron también espacios en los Juegos Olímpicos.

El Super Bowl 2026 convertido en un gran comercial

Aliadas a estrellas como Kendall Jenner y George Clooney o a la nostalgia por Jurassic Park, los comerciales del Super Bowl soprenden en cada edición con más fuerza.

Kurt Russell entrenando al actor Lewis Pullman, mientras la deportista olímpica Chloe Kim y el jugador de hockey T.J. Oshie,observan en una pista de esquí.

Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum aparecen en una reinvención humorística de Jurassic Park.

El peso de la IA en los comerciales del Super Bowl 2026

La mayoría de los anunciantes del Super Bowl lanzan su anuncio temprano, pero algunos se reservan hasta el día del partido para estrenarlos.

La Inteligencia Artificial se ha apoderado de los comerciales en el Super Bowl, y los siguientes son ejemplo de eso.