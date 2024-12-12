Por si aún no lo habías visto, se hizo viral en las redes sociales la historia de un usuario en donde contaba que su infidelidad le costó más de 70 mil pesos.

En Facebook se viralizó la historia de un usuario que platica haberle sido infiel a su novia; sin embargo, no se esperaba que la chica quisiera regresarle lo que pasó usando su tarjeta de crédito y gastándose más de 70 mil pesos.

Con captura de pantalla, el afectado pregunta si es que puede demandar a su novia por lo ocurrido.

Infidelidad le costó 70 mil pesos por venganza de su novia que incluyó zapatos y bolsa

En redes sociales, específicamente en la plataforma de Facebook, se viralizó la historia de un usuario que, a diestra y siniestra, confesaba haberle sido infiel a su novia.

En el post, el hombre compartió el estado de cuenta de su tarjeta acompañado de un fragmento revelando su historia.

Asimismo, el usuario platica que, al sentirse culpable, le pidió perdón a su novia; sin embargo, ella le dijo que lo pensaría.

La historia comienza a ponerse interesante cuando su novia le pidió prestada su tarjeta de crédito para comprarse algo y poder perdonarlo. A lo que él accedió.

Sin embargo, la historia da un giro inesperado cuando el joven confiesa que la novia se gastó más de 70 mil pesos al comprarse unos zapatos y en una bolsa.

Pero cuando el sujeto le reclamó, ella lo bloqueó de todas sus redes sociales y de su número telefónico.

Usuario que le fue infiel a su novia pregunta si se puede proceder legalmente tras perder 70 mil pesos

En el mismo post de la historia, el hombre afectado preguntó a los usuarios de redes qué podía hacer ante esta situación y si se podía proceder legalmente.

Ya que, aunque tiene un limite de crédito de 80 mil pesos en su tarjeta de crédito, él gana apenas 9 mil pesos mensuales.

Hasta el momento, ya no se supo más sobre quién era el usuario que escribió la historia y sobre si logró o no pagar su tarjeta de crédito.

Nos mandan esto Banda, me la aplicaron, la verdad le puse el cuerno a mi novia y le pedí que me perdonara, Ella me dijo... Publicado por Atizapán Noticias en Martes, 10 de diciembre de 2024

Se burlan del infiel que perdió 70 mil pesos por la venganza de su novia

La historia del novio que le fue infiel a su novia rápidamente se esparció por todo internet y usuarios no tardaron en llenar el post con comentarios nada alentadores para el joven.

Pues la gran mayoría aplaudía y reconocía la venganza de la novia al gastarse más de 70 mil pesos en unos zapatos y en una bolsa.

Usuarios reaccionan a historia del novio que le fue infiel a su novia (captura de pantalla )