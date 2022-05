Hace un par de meses, un video se hizo viral tras mostrar cómo un niño bailaba como Spiderman, específicamente como lo hizo Tobey Maguire en 2007 , provocando furor entre las redes sociales.

El video original que se hizo viral en poco tiempo tras subirse a redes, muestra a un niño bailando dándolo todo en la pista mientras imita los pasos del Spiderman de Tobey Maguire.

Por lo que, tras hacerse viral el video con poco más de 14.9 millones de reproducciones , y es que cabe recordar que, en la película de ‘Spiderman 3′ de Sam Raimi, Tobey Maguire protagoniza un baile que vivirá entre los recuerdos de los usuarios.

Es por eso que al ver al niño bailando como Tobey Maguire en Spiderman y con la canción ‘ We Like to Party’ de los Vengaboys, se hizo viral.

Además, el video viral del niño bailando salió justo después de que se estrenara ‘ Spider-Man: No Way Home ’ con Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield, es decir, las tres generaciones de Spiderman.

¿Quién es el niño que baila como Spiderman que se hizo viral en redes sociales?

En redes sociales, un niño bailando como Spiderman en una fiesta infantil se hizo viral, por lo que muchos se preguntaron quien era el evidente fanático de Tobey Maguire.

Aunque se desconoce la identidad del niño que lo da todo bailando como Spiderman, se sabe que es originario de Reino Unido, específicamente en Liverpool .

Esto ya que, la cuenta que originalmente subió el video, @FredSchultz35 en Twitter, muestra que el niño que baila como Spiderman lo hace en una fiesta infantil.

A dicha fiesta le atribuye los créditos a la empresa ‘ Aladdin’s Cave Entertainment ’, empresa que se dedica al entretenimiento infantil y organización de fiestas con temáticas para niños.

Y tal y como se muestra en el video, el niño que baila como Spiderman y quien se hizo viral por sus pasos de baile, está disfrutando de una fiesta infantil en su escuela, con todos sus compañeros alrededor.

Hasta el momento, el video subido a Twitter cuenta ya con 14.9 millones de reproducciones, 449.2 me gusta, 92.6 mil retuits y poco mas de 3 mil 383.2 comentarios.