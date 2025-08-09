Dentro del mundo de la astrología, uno de los eventos más importantes del año es el portal Lionsgate, o portal del León, que se da el 8 de agosto.

Pues de acuerdo a los expertos en el tema, el portal Lionsgate es uno de los más fuertes en lo que se refiere a carga espiritual.

Portal Lionsgate (Especial)

¿Qué es el portal Lionsgate?

El portal Lionsgate ocurre el 8 de agosto, pues la combinación de dos números de este tipo (día y mes), hacen que la carga energética supere a la del resto del año.

Expertos señalan que el portal Lionsgate sucede porque en este día del mes, se da una alineación entre el Sol, la estrella Sirio en el cinturón de Orión, y la Tierra.

Esto activa la energía de la constelación de Leo, de ahí que sea conocido también como el portal del León.

La energía se ve potenciada, debido a que el “8″ también simboliza el infinito, lo cual está potenciado al doble, debido a que se tienen dos cifras juntas, es decir, dos infinitos.

Lo que se interpreta como un momento para la transformación y los ciclos eternos, todo lo que suceda en esta fecha se mantendrá inamovible por la eternidad, o así debería de ser.

El Portal del León (Especial)

¿Cuáles son los beneficios del portal Lionsgate?

Para aquellos que sigan los consejos astrológicos, el portal Lionsgate es perfecto para manifestar toda clase de deseos.

Pues el portal Lionsgate conecta con el poder personal y expande la energía espiritual, por lo que es perfecto para atraer la abundancia, el éxito y la renovación en todos los sentidos.

Así los expertos le piden a la gente que, si quieren aprovechar la energía de este día, hagan toda clase de rituales para atraer la abundancia, o simplemente se concentren de lo que más desean con fuerza.

Pues la energía del día les ayudará a que todos estos “decretos” se cumplan con mayor facilidad; lo mejor de todo es que el portal estará abierto hasta las 11:59 p.m. de este 8 de agosto, por si no tuvieron tiempo de hacer los rituales en la mañana o tarde.